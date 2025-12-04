Actividad económica y FP buscan conectar para dar trabajo real a los estudiantes en la Marina Baixa

Más de 50 personas han asistido en l’Alfàs del Pi a la jornada ‘Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio’, un encuentro organizado por el Consejo Territorial de Formación Profesional de la Marina Baixa. El objetivo es analizar la conexión entre el mundo empresarial, los centros educativos y los organismos locales, con el fin de identificar los perfiles profesionales más demandados en la comarca. Los estudiantes a veces no siguen las recomendaciones sobre las profesiones que tienen más empuje entre las que se encuentran las relacionadas con el deporte, la obra civil o la energía.

Top de Energía y Agua

A pesar de los estudios y seguimiento que realiza el Consejo, los alumnos prefieren guiarse por sus preferencias o por algunas indicaciones de padres que conllevan prejuicios hacia ciertas profesiones. Según la prospectora y secretaria técnica Cristina Prats, las preferencias se dirigen a los estudios de Informática y Comunicaciones donde hay demanda, y dejan de lado los de Energía y Agua, con una necesidad mayor de trabajadores.

Las elecciones estudiantiles optan por Hostelería y Turismo y relegan a las familias de Electricidad y Electrónica o Edificación y Obra Civil “donde tienen empleo nada más salir del instituto, y a veces, lo hacen porque creen que otras especialidades comportan más prestigio social”.

Problema de transporte

Agraria es otro de los ciclos que da la sorpresa, con una inserción laboral alta por la actividad agrícola de Callosa d´En Sarrià, pero es también un estudio sometido a descarte por asimilarlo con tareas más rudimentarias.

Aquí surge otro de los impedimentos que hacen difícil asistir a los estudios de Agraria y es la deficiente oferta de transporte público que lleva a que los estudiantes desistan de esta rama y se apunten a otra modalidad.

Sin relevo en Mantenimiento

Otra de las demandas existentes es la que entronca con Instalación y Mantenimiento, con seguimientos poco sólidos y que, sin embargo, ofrecen un trabajo seguro al salir de la FP. “No hay relevo generacional en esta profesión, se están quedando sin trabajadores”, recalca Prats.

El grado medio de Emergencia Sanitaria conlleva unos índices de inserción muy altos, con estudiantes que “salen con su título y ya empiezan cobrando de 1.500 a 1.600 euros”.

Como atestiguan las diversas políticas, la FP se ha convertido en el objeto de deseo de la Unión Europea con altas inversiones y financiación, moviendo grandes cantidades económicas al crear sinergias entre empresas y centros de formación.

Familias profesionales

En la Marina Baixa, la FP se imparte en 12 centros educativos de 6 municipios, con un total de 19 familias profesionales. Actualmente, existen 738 vacantes en el Grado Básico, 2.604 en el Grado Medio, 2.656 en el Grado Superior y 40 en Cursos de Especialización.

El Consejo Territorial centra su investigación en relacionar mercado y grados además de fortalecer la competitividad empresarial y mejorar la empleabilidad de los futuros profesionales en un entorno económico cada vez más dinámico y cambiante.

Según el informe de Labora titulado “Prospección del Mercado Laboral Valenciano” de 2023, los sectores en expansión en la comarca de la Marina Baixa son entre otros Reparación e instalación de maquinaria y equipo; Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; Actividades administrativas de oficina; Actividades de creación, artísticas y espectáculos; y Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

Sectores emergentes en la comarca

En el ámbito de los sectores emergentes, los tres sectores predominantes en cuanto a la tasa de crecimiento del empleo son Recogida y tratamiento y eliminación de residuos; Valoración, Investigación y desarrollo; y Actividades postales y de correos.

El estudio pormenorizado de la actividad económica hace hincapié en la dependencia excesiva del turismo desde el centro comarcal que es Benidorm y la oportunidad que se abre con otras actividades.

Además de la pesca y la agricultura pone el acento en el particular interés por impulsar el turismo sostenible y ecológico, la economía verde y energías renovables, y las actividades tecnológicas y creativas.“Esas nuevas oportunidades de empleo que se alinean con sus recursos naturales, demográficos y logísticos”.

Así, desde el turismo sostenible que aprovecha los recursos naturales del entorno, como las playas y parques naturales, se potencia la visita de “turistas responsables, lo que fomenta empleos en guías, actividades al aire libre y servicios relacionados con la sostenibilidad”.