Altea se promociona con un nuevo spot dirigido a las personas con discapacidad

Bajo el título “Altea, como si fuera tuya”, la concejalía de Turismo del municipio ha producido un nuevo spot promocional específicamente diseñado para las personas con discapacidad. El anuncio ha sido presentado en sociedad durante la jornada de trabajo “#TUR4allDay2025” que ha sido dirigida a los profesionales del turismo. En el acto ha estado el director general de Turisme Comunitat Valenciana, Israel Martínez.

La concejala de Turismo, Xelo González, ha manifestado este jueves que el spot “está específicamente diseñado para el segmento de personas con necesidades en materia de accesibilidad, integra lengua de signos y subtítulos, está disponible en valenciano, español e inglés, y puede visualizarse en YouTube con este enlace”.

González ha señalado que la jornada de trabajo, organizada por el Ayuntamiento de Altea con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, “se ha centrado en la accesibilidad como pilar de la competitividad con la ventaja estratégica para evolucionar hacia un sector turístico más innovador y ético”. Al respecto, ha indicado que “hemos tenido la financiación de la Agencia Valenciana de Turismo en una apuesta única que desafía los límites del turismo tradicional y promueve un modelo más inclusivo, responsable y sostenible”, y ha añadido que las mesas de trabajo “han versado principalmente sobre la formación técnica en la gestión inclusiva”, además de que ha habido un taller “que con el título ‘Ponte en mi lugar’, los asistentes hemos experimentado en el acceso frente a las barreras a la vez que se han buscado soluciones con actividades prácticas”.

Xelo González ha informado que el spot forma parte “de las acciones de marketing turístico y promoción del municipio durante el año 2025 gracias al convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Altea” y ha añadido que desde 2022 “los spots promocionales de Altea han ido incorporando subtítulos, audiodescripción y lengua de signos, e incluso han contado con la participación de actores sordosignantes. En esta ocasión, los protagonistas son alteanos y alteanas que han colaborado en la grabación de la nueva campaña”.

Presentacion del nuevo spot de Altea dirigido a las personas con discapacidad. En la imagen, la concejala de Turismo, Xrlo Gonzalez (derecha) y el director general de Turisme Comunitat Valenciana, Israel Martínez / INFORMACIÓN

Agradecimiento a las personas participantes en el spot

La edil ha querido tener unas palabras de reconocimiento y agradecimiento para todas las personas participantes en el spot: “gracias Paqui por enseñarnos los senderos en nuestra costa, gracias Paz por bañarte en nuestra playa con tu imborrable sonrisa, gracias Fran por enseñarnos el río Algar con tu bicicleta, gracias Rocío por descubrirnos los paneles en braille en el paseo marítimo, gracias Joan por empatizar con los turistas y facilitarles los recursos adaptados que tenemos en la oficina de Turismo, gracias Mario y a Natasha por mostrar el casco antiguo de Altea, y gracias Tim Bolufer por la sensibilidad e implicación en este proyecto resalizando el anuncio”.

Asimismo, Xelo González ha destacado “la implicación de las empresas del SICTED Altea en los proyectos de mejora de destino orientados a la accesibilidad. Estos esfuerzos han sido reconocidos con un un primer premio por el proyecto ‘Conoce la gastronomía alteana’ y un tercer premio por el proyecto de implantación de pictogramas en alto relieve y braille en edificios municipales y en el tejido comercial y turístico”. En este sentido, González ha indicado que “los recursos accesibles de Altea han aumentado de forma constante con códigos Navilens, QR accesibles, folletos en lectura fácil, folletos en braille, tótems informativos en braille y planos en alto relieve y braille. Además de que se han mejorado las instalaciones de la Tourist Info Altea con paneles fonoabsorbentes y bucle de inducción, aparte de reforzarse las visitas guiadas mediante radioguías y rutas en lengua de signos”.