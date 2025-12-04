El efecto “isla de calor” obliga a Benidorm a tener más zonas verdes y renaturalizar el suelo urbano

El estudio que realiza desde hace meses la Universidad de Valencia sobre las "islas de calor” que afectan a Benidorm apunta a la necesidad de añadir más zonas verdes y renaturalizar los espacios urbanos. Movilidad ha tratado en su Consejo sobre este reto además de anunciar que se amplía la red de aparcabicis inteligentes hasta un total de 25 unidades.

Colonia Madrid y El Tossal

El seguimiento que desarrolla la Universidad de Valencia sobre las islas de calor que existen en la ciudad constatan las mayores temperaturas en el casco histórico, la Colonia Madrid y los espacios cercanos al Tossal de La Cala, debido a la ausencia de espacios vegetales o de sombra.

La información que visibiliza este análisis propone el aumento de zonas verdes así como renaturalizar áreas castigadas por el calor creando corredores verdes, eliminando barreras artificiales a la vez que se suman elementos naturales como el incremento de árboles.

Menos calor

La buena noticia es que Benidorm está dotada de un sistema urbano que permite disfrutar de temperaturas más soportables por sus edificios en altura. No obstante, el Ayuntamiento se tendrá que empeñar en dar salida a propuestas como los huertos urbanos, sistemas de drenaje sostenible, ZBE y zonas de prioridad peatonal, según las primeras indicaciones del informe de la UV.

También disponer de refugios climáticos, fuentes públicas, estructuras de sombras, elementos de descanso o mapas de desplazamientos confortable.

La reunión del Consejo ha tratado también el Plan Estratégico de Renaturalización, con los retos y objetivos marcados. El principal ha subrayado el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, es “combatir los efectos del cambio climático”.

Ambas actuaciones –el estudio sobre el Efecto Isla de calor y el Plan Estratégico de Renaturalización- se enmarcan dentro de las acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo en el Plan de Adaptación al Cambio Climático.

Mal uso

Otro asunto tratado comporta la decisión del Consistorio para aumentar el número de aparcabicis inteligentes que pasarán de 13 a 25 por la buena acogida que ha tenido el sistema en los últimos meses. La disposición permitirá atender la demanda en todas las zonas del municipio y cuenta con una subvención que asciende a 543.459 euros.

No obstante el edil informó de algunos usos indebidos de los aparcamientos cuando los usuarios exceden el tiempo permitido e inciden en una rotación inadecuada por lo que se estudia corregir el sistema para descartar la incidencia en la utilización.

Cambios de aparcamiento

Por otro lado, el Consejo ha informado del Plan Asfalto 2025 que se centrará en la avenida de L’ Aigüera, donde en un tramo hay problemas de paso de autobuses por su estrechez. Como solución, se eliminará el aparcamiento del margen derecho entre las calles San Marcos y Orxeta para ensanchar la calzada e incorporar un carril bici en sentido ascendente.

El Plan Asfalto también conllevará intervenciones en la calle Ramón y Cajal y en la avenida Zamora, en donde se aumentará la zona verde de aparcamiento para residentes y se creará una bolsa de plazas de zona azul en el entorno del nuevo Centro de Salud para que haya rotación y compensar las que se pierden en la avenida de l’Aigüera.