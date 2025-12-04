La Nucia cubre el alquiler y los gastos básicos de 13 familias vulnerables

La Nucia ha destinado 48.409 euros para ayuda al alquiler de 13 familias vulnerables del municipio. Este pago ha sido posible por la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento solicitó en su momento la inclusión en este programa para cubrir necesidades básicas de población en estado de pobreza.

Luz, agua e Internet

Las “Ayudas de Alquiler para personas con Especial Vulnerabilidad” harán posible que 13 familias nucieras puedan afrontar sus necesidades básicas y el pago del alquiler de la vivienda.

La cantidad económicaes dee 48.409,43 euros, procedentes concretamente de fondos del “Plan Estatal de Vivienda 2022-2025” y cubrirá también los suministros básicos como la luz, agua o internet de estos núcleos familiares.

Perfiles beneficiarios

El Ayuntamiento de La Nucia solicitó de antemano adherirse a estas “Ayudas de Alquiler para personas con Especial Vulnerabilidad”. Se trataba de refuerzos para hacer frente al pago de la renta de arrendamiento o precio de cesión u ocupación temporal de una vivienda.

Las mismas van dirigidas expresamente a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas que han sufrido desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y ciudadanía especialmente vulnerable con el objeto de facilitarles una solución habitacional inmediata.

La asistencia contempla una cobertura por un máximo de 12 meses.