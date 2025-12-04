San Silvestre de Benidorm: fecha, horario, recorrido y cómo apuntarse
El recorrido de la San Silvestre de Benidorm, con salida en la avenida Benidorm, discurrirá en gran parte por el paseo de la playa de Poniente, finalizando en la avenida Europa.
La San Silvestre de Benidorm tendrá lugar este año el 21 de diciembre. La carrera más navideña del año se ha convertido en una tradición para llenar de risas, color y buen ambiente la ciudad acompañada de familias y amigos.
La carrera de este año la puedes hacer como quieras: corriendo o andando y también disfrazado (esta categoría tendrá premio). Puedes apuntarte a cuatro modalidades: carrera popular, marcha nórdica, caminata popular o carrera infantil. La San Silvestre contará con avituallamiento, consigna, fotografías, cronometrada, seguro del participante y servicios sanitarios.
Cómo inscribirse en la San Silvestre de Benidorm
La inscripción para la San Silvestre de Benidorm se puede hacer hasta las 10.00 horas del jueves, 18 de diciembre en este enlace. El precio para los adultos es de 12 euros mientras que para los niños es de 4 euros.
Si prefieres apuntarte de forma presencial puedes hacerlo el mismo domingo de la carrera desde las 08.30 horas y hasta 30 minutos antes de cada salida.
Los dorsales se pueden recoger también a partir de esa hora y media hora antes de cada salida en la carpa de inscripciones.
Recorrido de la San Silvestre de Benidorm
La salida tendrá lugar en al avda Benidorm, dirección al Paseo Marítimo y discurrirá en gran parte por el paseo de la playa de Poniente hasta finalizar en la avenida Europa.
Horarios de la San Silvestre de Benidorm
15 minutos antes de la salida tendrá lugar el concurso de disfraces. A las 10.00 horas saldrá la carrera, la marcha nórdica y la caminata adulta e infantil mientras que a las 11.00 horas tendrán lugar la salida de las carreras infantiles.
Por último, a las 11.30 horas tendrá lugar la entrega de premios y los sorteos. Para el concurso de disfraces habrá tres ganadores en las categorías infantil (hasta 13 años), adulto y grupal (mínimo dos componentes).
Estas son las categorías de cada una de las modalidades:
CARRERA 6K
- Absoluto masculino y femenino
- Local masculino y femenino
- Sub16 – 14-15 años
- Sub18 – 16-17 años
- Sub20 – 18-19 años
- Sub23 – 20 a 22 años
- Senior – 23 a 34 años
- Master A – 35 a 39 años
- Master B – 40 a 44 años
- Master C – 45 a 49 años
- Master D – 50 a 54 años
- Master E – 55 a 59 años
- Master F – 60 a 64 años
- Master G – 65 a 69 años
- Master H – 70 años o más
MARCHA NÓRDICA 6K
- Absoluto masculino y femenino
CAMINATA 6K
- No tiene
CARRERAS INFANTILES
- Sub 4 / Hasta 3 años – 50 metros
- Sub 6 / 4-5 años – 50 metros
- Sub 8 / 6-7 años – 100 metros
- Sub 10 / 8-9 años – 600 metros
- Sub 12 / 10-11 años – 600 metros
- Sub 14 / 12-13 años – 1.200 metros
