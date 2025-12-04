La Vila lanza “El Pregoner”, el nuevo canal oficial de información en Whatsapp y Telegram

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha puesto en marcha “El Pregoner”, un nuevo canal oficial de información en Whatsapp y Telegram que ofrecerá a los vecinos noticias actualizadas, avisos y contenidos de interés municipal. La suscripción estará disponible mediante enlace o código QR, es totalmente gratuita y garantiza la confidencialidad de los usuarios.

El citado servicio se ofrece en castellano, valenciano e inglés para facilitar el acceso a toda la población. Estos canales de comunicación se suman a los perfiles oficiales de redes sociales con los que cuenta el Ayuntamiento en Facebook, Instagram, X o Youtube, y la web municipal www.villajoyosa.com

Debates moderados

La concejala de Comunicación, Rosa Llorca, explicó que “garantizamos la seguridad y confidencialidad de los usuarios en este nuevo canal”. El entorno también estará moderado para mantener las normas básicas de participación en redes sociales y para que el uso de las mismas sea el adecuado "y se pueda realizar una comunicación cómoda, sin vulnerar los derechos de ninguna persona”.

Estas normas se pueden consultar en la página oficial del Ayuntamiento y en los enlaces en la biografía de las redes sociales oficiales.

Llorca, explicó que “con esta nueva herramienta vamos a poder poner al servicio de los vecinos y visitantes que se adhieran al canal, toda la información más relevante, además de enviar avisos sobre acontecimientos o incidencias que se produzcan en Villajoyosa”.

Aplicación VilaJoiosa

Ambas redes sociales elegidas “son utilizadas por ciudadanos de todas las edades y vamos a poder llegar a todas las personas para que puedan informarse de todo lo que acontece en el municipio”.

El Ayuntamiento de Villajoyosa ya operaba anteriormente con la “App VilaJoiosa”, un servicio gratuito para que los vecinos puedan comunicar en tiempo real de cualquier incidencia o desperfecto, a través de su teléfono móvil.La información que se transmite sobre una incidencia es trasladada de manera inmediata al departamento responsable.

Múltiples servicios

Esta aplicación ofrece servicios como la solicitud de cita previa para la oficina de atención al ciudadano, la Extensión Administrativa en La Cala y el departamento de Servicios Sociales; un directorio de las instalaciones públicas y privadas más interesantes; avisos, listado de asociaciones y clubes locales; información sobre los horarios de transportes públicos y farmacias de guardia, noticias, agenda de eventos y una guía turística.

Los vecinos pueden descargarse esta aplicación en las tiendas virtuales Google Play (teléfonos Android) o App Store (teléfonos iPhone) y registrarse en la misma.