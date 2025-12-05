Agua de Benassal nombra al Restaurante El Xato “embajador”

Elia García, alcaldesa de Benassal y pta. Consejo Adm. Agua de Benassal, ha entregado la placa de “embajador de Agua de Benassal” a Francisco Cano “El Xato”, por la apuesta que ha realizado su restaurante “estrella Michelin”, por esta agua minero medicinal procedente del manantial Font d'En Segures en Benassal (Castellón). Una elección por la sostenibilidad y Km.0 con “aigua de la nostra terra”.

A partir de ahora el “embajador gastronómico” de La Nucía, Restaurante El Xato con sus chefs Cristina Figueira y Esperança Cano, será también de “Agua de Benassal”. Un reconocimiento a su apuesta por el “producto de proximidad” y por promocionar esta agua minero medicinal de esta población de Castellón. Este acto que se ha realizado esta mañana en el Restarante “El Xato” de La Nucía ha contado con la presencia también de Elisabet Tena, rep. Marketing Agua Benassal, Isabel Molés, rep. Admin. Agua Benassal, Francisco Borrás, rep. Producción Agua Benassal y Marcos Beteta, delegado comercial en Alicante; junto a los concejales Pedro Lloret, primer teniente alcalde y Sergio Villalba, concejal de Deportes y Educación.

“El Xato es el mejor embajador posible en Alicante”

En sus declaraciones la alcaldesa de Benassal destacó la importancia de este acto de nombramiento de Restaurante El Xato como “embajador de Agua de Benassal” para promocionar este producto a través de este prestigioso restaurante estrella Michelin. “En primer lugar queremos agradecer al Restaurante El Xato de La Nucía por apostar por el Agua de Benassal en su negocio y con este acto queremos nombrarle “embajador” en la provincia de Alicante. No hay mejor embajador posible para promocionar nuestra agua de Benassal, con propiedades medicinales y considerada “la mejor agua del Mundo” (“Grand Gold Quality Award”) por el Instituto Internacional de la Calidad Monde Selection. Esperamos seguir creciendo juntos de la mano, porque apostar el producto de proximidad es el futuro” afirmó Elia García.

“Hay que apostar por productos de “la nostra terra”

Francisco Cano “El Xato” agradeció la distinción de “embajador de Agua de Benassal” hacia su restaurante y afirmó que es un ejemplo de “proximidad y Km.0”. “Mi manera de pensar y trabajar siempre la misma, utilizar productos de “la nostra terra” y estoy muy honrado de ser embajador de Aguas de Benassal en la provincia de Alicante. Siempre se habla de la sostenibilidad y una clave para ello es el empleo rural como es el que genera el agua embotellada del manantial de Benassal, que da muchos puestos de trabajo en este idílico pueblo de interior de Castellón, donde estuve el pasado verano y recomiendo visitar a todo el mundo. Es un agua de una gran calidad y marida perfectamente con los menús de nuestro restaurante, es una gran alianza y si les ayudamos a promocionarla pues perfecto” comentó Francisco Cano.

“La gastrononomía y el agua une Benassal y La Nucía”

“Podemos decir que la gastronomía y el agua ha unido a Benassal y La Nucía. Una gran promoción tanto para el Restaurante el Xato que pasa a ser “embajador” de Agua de Benassal, y para este producto que se promocionará a través de este restaurante estrella Michelin nuciero, que es también nuestro principal embajador gastronómico. Queremos agradecer a la alcaldesa de Benassal por su visita y esperamos que esta unión iniciada entre las dos poblaciones continúe en otros ámbitos” concluyó Pedro Lloret, primer teniente alcalde de La Nucía.

Restaurante centenario

El Restaurante El Xato es centenario y en 2025 cumple 110 años de vida desde que abrió sus puertas. Durante este más de un siglo de vida, su cocina se ha ido adaptando a la evolución de la gastronomía, sin olvidar nunca sus raíces y sabores. Ahora mismo van por la quinta generación al frente de este restaurante de referencia, con la incorporación de la Chef Esperança Cano. El Xato recibió su primera estrella Michelin en 2019, desde entonces ha repetido la distinción todos los años de forma consecutiva: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Se trata del séptimo año consecutivo que el restaurante nuciero recibe esta distinción de la prestigiosa guía internacional, reconociendo el gran hacer de sus chefs Cristina Figueira y Esperança Cano.