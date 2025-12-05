Altea convoca los X Premis Altea de Literatura i Investigació

Cuando no han pasado ni 24 horas desde la presentación en sociedad de las obras de narrativa ganadoras de los IX Premis Altea de Literatura i Investigació, celebrada en la noche del jueves en la Casa de Cultura para tener la oportunidad de acariciar los libros recién salidos de la imprenta: “La cuinera de notícies”, de Nina Busquet i Figueras, ganadora del Premi Altea de Literatura Infantil y Juvenil, y “Totes les llums del temps”, de Marc Pallarès Piquer, Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa, durante el mediodía de este viernes se ha anunciado en el mismo escenario la convocatoria de la décima edición de estos premios literarios y de investigación que lleva a cabo el Ayuntamiento de Altea en colaboración con la Fundació Caixaltea, el Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert y Aila Edicions.

Al acto de presentación de las bases de los X Premis Altea de Literatura i Investigació han asistido la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez; el presidente de la Fundació Caixaltea, Ignacio Ortiz; y Joan Borja, director de la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante e impulsor de esta iniciativa cultural, Joan Borja, que también es el editor de Aila Edicions.

Pepa Victoria Pérez ha señalado que esta edición "será muy especial por haber llegado a su décima edición, por lo que habrá algunas novedades que se desvelarán a su tiempo".

La edil ha agradecido "el apoyo de la empresa privada, como es el caso de la Fundació Caixaltea que sufraga el importe del premio de mayor cuantía económica como es el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa dotado con 5.000 euros", y ha añadido que el Ayuntamiento de Altea "subvenciona las dos otras secciones de los Premis Altea con 3.000 euros para el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez y otros 4.000 euros para el Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil".

Por último, la concejala de Cultura ha indicado que el plazo de presentación de originales "finaliza a las doce de la noche del próximo 31 de enero" y ha manifestado que los originales que opten a los premios "han de enviarse en formato PDF. Aunque para tener mayor información recomiento acceder a las bases de los Premis que se encuentran en la web https://www.alteacultural.com/premisaltea/ ".

En nombre de Caixaltea, el presidente del consejo rector y de la Fundación Caixaltea, Ignacio Ortiz, ha mostrado "el apoyo incondicional" de la entidad financiera "con los Premis Altea desde su puesta en marcha".

Ortiz ha destacado que "un año más damos todo nuestro apoyo a estos premios. Queremos agradecer el trabajo y esfuerzo de todas las personas, que como Joan Borja, los hacen posible".

Una cita obligada en la víspera de cada Domingo de Ramos

Por su parte, Joan Borja ha anunciado que "como es tradicional, durante la víspera del Domingo de Ramos se celebrará la gala de entrega de los Premis Altea de Literatura i Investigació, por lo que el sábado 28 de marzo de 2026 será la cita obligada para conocer los ganadores de cada modalidad en un día en el que, durante unas horas, Altea se convertirá de nuevo en la capital de las letras valencianas".

El director de la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante ha señalado que "tendremos el mismo formato que en ediciones anteriores, ya que se ha demostrado que es un formato de éxito", y ha destacado que "concretamente, el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa tiene tal poder de convocatoria que ya se ha convertido en el de mayor concurrencia de todo el circuito editorial literario valenciano, frente a otros premios de mayor prestigio por su antigüedad o mayor cantidad económica. Y esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos".

Borja ha agradecido, por último, la colaboración "de todas las entidades e instituciones que hacen posible que estos premios sean ya un referente de las letras valencianas en apenas nueve ediciones: el Ayuntamiento de Altea, la Academia Valenciana de la Lengua, la Diputación Provincial de Alicante, el Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Aila Ediciones, la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana y, sobre todo, la Fundació Caixaltea que es la que subvenciona la mayor dotación de los Premis Altea".