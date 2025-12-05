De Benidorm a Belén: Anémona inicia una travesía solidaria a golpe de remo

Anémona y el Club Náutico Benidorm, con la implicación de la Penya ‘La Serp’, ponen en marcha ‘Remando a Belén’, un proyecto benéfico que busca completar simbólicamente los 3.200 kilómetros que separan el municipio de la Marina Baixa con la ciudad de Belén. La iniciativa, enmarcada en las fechas navideñas, pretende movilizar a la ciudadanía y recaudar fondos para diversas asociaciones de la comarca.

Un euro por kilómetro

El reto consiste en remar a través de tres ergómetros, el recorrido emprendido por los tres Reyes Magos hacia Oriente. Cualquier persona puede participar, ya que basta con donar un euro por cada kilómetro alcanzado con la máquina de remo.

El objetivo de la iniciativa consiste en llegar a los 3.200 kilómetros, cifra que representa 3.200 euros. Asimismo, Anémona (Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico) destaca que quienes deseen colaborar sin necesidad de remar existe un ‘Kilómetro 0’, con el que la ciudadanía puede colaborar sin necesidad de remar.

La acción comenzó de forma oficial durante el II Congreso de Anémona, ‘Hablemos de cáncer… sin miedo’, donde autoridades, ponentes, socias y parte del público contribuyeron a sumar los primeros kilómetros del recorrido.

Hasta la Noche de Reyes

‘Remando a Belén’, finalizará el día de la Cabalgata de Reyes Magos 2026, momento en el que se hará entrega a Sus Majestades de Oriente de la recaudación total, que será destinada a las asociaciones Aspanion, Asbech y Cruz Roja.

María Botella, presidenta de Anémona, ha destacado que “nosotras vivimos estos 30 días con la ilusión de que se puede conseguir este reto y de que vamos a ser capaces de entregar a estas asociaciones el máximo de dinero que podamos”. Además, “es una enorme satisfacción contar un año más con el Club Náutico, con Ramón Garrigós, con la ‘Penya La Serp’ y con todos vosotros que sois capaces de dar lo mejor, siempre por solidaridad para el resto de la gente”.

Remeros dispuestos

Asimismo, la presidenta de Anémona ha explicado que “si hay personas que no quieren remar, tienen la opción de contar con algún remero del club para que les cubra su distancia y ellos aportar la cantidad que necesiten”.

“Además de recorrer todos estos kilómetros sumando ayuda, el Club Náutico también va a contribuir en la preparación física de Anémona de cara a la nueva liga 2025-2026, para que nos ayude a subir al pódium de todas las regatas”, ha señalado el entrenador de remo del club Ramón Garrigós.