Benidorm, convencido de que el Benidorm Fest de 2026 será “una edición espectacular”

Casi todas las partes implicadas en el proyecto Benidorm Fest ven ya con personalidad propia al evento, con manifestaciones puntuales del alcalde Toni Pérez en la seguridad de que va a ser una “edición espectacular” que no se verá afectada por la retirada de RTVE de Eurovisión. No piensa lo mismo el portavoz de Turismo en el Senado, Agustín Almodóbar que considera que la renuncia perjudicará al certamen al restarle audiencia.

Camina solo

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha mostrado su total confianza y “compromiso” con un evento que ya camina solo y que “cuenta con una identidad propia y un público fiel”, por lo que no considera que la retirada de RTVE de Eurovisión vaya a afectar lo más mínimo al encuentro musical benidormense.

Y ha agregado estar convencido de que la nueva edición del Benidorm Fest, cuya celebración está prevista para febrero de 2026, será “una edición espectacular”.

Dando lo mejor

Sobre la decisión de RTVE de no acudir a la edición de Eurovisión, el primer edil ha considerado que es una resolución que sólo compete al organismo audiovisual y ha incidido en que “a nosotros nos consta que el compromiso de RTVE con el Benidorm Fest 2026, al igual que el de la Generalitat y el del Ayuntamiento de Benidorm, sigue absolutamente intacto”.

Precisamente ha avanzado las óptimas perspectivas que se presentan para el certamen, con esfuerzos redoblados en lo que puede convertirse en “una edición espectacular, donde va a volver a brillar la música española, que es el gran cometido del evento y por lo tanto se está trabajando ya para que tengamos el mejor Benidorm Fest” de cuantos se han celebrado hasta ahora”.

Por ello, ha manifestado que las tres partes implicadas en su organización “vamos a seguir dando lo mejor para consolidarlo como el gran festival de la música en España, que nació, se impulsó y se está trabajando desde la primera edición para que así sea”.

Fidelidad de clientes

Desde la asociación de hostelería de Benidorm Abreca, han lamentado que España no participe en Eurovisión pero insisten en el convencimiento de que el Benidorm Fest tiene ya una personalidad consolidada que va a tener el mismo peso en la ciudad y que será un evento de éxito por el gran número de fans que promueven la cita.

Abreca enmarca al Benidorm Fest con un público muy fiel que no va a viajar a las ciudades triunfadoras en Eurovisión pero que no renunciará a asistir a Benidorm con una captación “tremenda” de clientes que repercute en la hostelería benidormense esa semana “y ese atractivo no se verá afectado”.

Almodóbar: restará audiencia

No opina lo mismo el portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular, Agustín Almodóbar, para el que la decisión de RTVE de renunciar a participar en Eurovisión es un “error estratégico”de enormes dimensiones que perjudica directamente a la Comunidad Valenciana y de manera muy especial al Benidorm Fest.

“Ojalá me equivoque, pero creo que la renuncia resta interés, audiencia y foco a un proyecto que nació para situar a Benidorm en el centro de la proyección musical europea”. El senador recalca que la ciudad y la Generalitat Valenciana llevan años realizando un esfuerzo institucional, logístico y económico para que el festival sea un referente de primer nivel,

El portavoz de Turismo ve inaceptable la “decisión del Gobierno a través de RTVE sin medir las consecuencias que afectan a un festival que funciona, genera empleo, atrae a visitantes y ha devuelto visibilidad internacional al panorama musical español”.