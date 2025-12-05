Benidorm premiará a los comercios con los mejores escaparates navideños
Comercio repartirá 5.800 euros en premios para tiendas y restauración
El sector comercial, la restauración y los hoteles pueden ser partícipes del XXXII Concurso de Escaparatismo y Decoración Navideña que organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm y al que dedicará 5.800 euros en premios metálicos. El plazo de presentación de las solicitudes para participar ha dado comienzo este viernes y finalizará el próximo 9 de diciembre.
En la presentación de la convocatoria el concejal del área Javier Jordá ha precisado que este año “se valorará la creatividad, la ambientación, el montaje y la sostenibilidad y habrá de publicarse una fotografía en redes sociales con el hashtag #Benidormnadal2025.
Jordá ha aprovechado la presentación para “animar a todos los establecimientos a participar para tener una Navidad muy ambientada y potenciar la imagen de Benidorm como una ciudad atractiva para comprar”.
Tres categorías
El concurso destinará 5.800 euros en premios y habrá tres categorías: comercios, restauración y hoteles. En el caso de las dos primeras categorías se entregará un premio de 1.000 euros, y cinco más de 750, 500, 350, 200 y 100 euros en cada categoría. En el caso de los hoteles habrá tres premios consistentes en una placa conmemorativa y una campaña de comunicación en redes sociales.
Solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes para participar ha dado comienzo este viernes y finalizará el próximo 9 de diciembre a las 14 horas. Las solicitudes pueden presentarse tras rellenar el formulario que se encuentra en la web https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/comercio-e-industria/. También en la dirección de correo electrónico benidormnadal2025@benidorm.org (indicando en el campo ‘Asunto’ el nombre del establecimiento concursante.
Asimismo, podrán realizarse de forma presencial en la Concejalía de Comercio, en la tercera planta del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.
Gala del Comercio
Junto al concejal han presentado la campaña los representantes de Aico, Juanjo Camarasa; Abreca, Irene Carreño; y Hosbec, Jorge Ferrándiz. Los tres han coincidido en la importancia de “engalanar los establecimientos” para ambientar la ciudad, han animado a sus asociados a participar en el concurso y han resaltado el hecho de que tomar parte en él es ”involucrarse y contribuir a hacer la ciudad que queremos”.
En la rueda de prensa se ha dado a conocer que la Gala del Comercio, en la que se entregarán los reconocimientos a los establecimientos participantes que hayan sido premiados, tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre a las 21 horas en el Salón de Actos del Consistorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Associación de Penyes de Benidorm en números rojos: se deben 30.000 euros a proveedores
- Benidorm afronta el aumento de enseres abandonados con más del 55% dejados en la calle sin avisar
- La Navidad llega a Benidorm: estreno con el alumbrado artístico y la apertura de la Casa de la Navidad
- La familia de Nathan Osman cuestiona la versión oficial sobre su muerte en Benidorm: nuevas pruebas reavivan el caso
- Los ciclos de FP que los jóvenes de la Marina Baixa no quieren estudiar pese a que tienen garantizado el empleo
- Benidorm adjudica a una unión de empresas locales la organización de conciertos en los nuevos campos de fútbol
- Nati Algado se perfila como alcaldesa de Finestrat tras la elección de Juanfran Pérez como presidente de la Generalitat
- El Sky Fest abre boca con la actuación de Chayanne en Benidorm el 24 de julio