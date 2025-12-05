Benidorm premiará a los comercios con los mejores escaparates navideños

El sector comercial, la restauración y los hoteles pueden ser partícipes del XXXII Concurso de Escaparatismo y Decoración Navideña que organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm y al que dedicará 5.800 euros en premios metálicos. El plazo de presentación de las solicitudes para participar ha dado comienzo este viernes y finalizará el próximo 9 de diciembre.

En la presentación de la convocatoria el concejal del área Javier Jordá ha precisado que este año “se valorará la creatividad, la ambientación, el montaje y la sostenibilidad y habrá de publicarse una fotografía en redes sociales con el hashtag #Benidormnadal2025.

Jordá ha aprovechado la presentación para “animar a todos los establecimientos a participar para tener una Navidad muy ambientada y potenciar la imagen de Benidorm como una ciudad atractiva para comprar”.

Tres categorías

El concurso destinará 5.800 euros en premios y habrá tres categorías: comercios, restauración y hoteles. En el caso de las dos primeras categorías se entregará un premio de 1.000 euros, y cinco más de 750, 500, 350, 200 y 100 euros en cada categoría. En el caso de los hoteles habrá tres premios consistentes en una placa conmemorativa y una campaña de comunicación en redes sociales.

Solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes para participar ha dado comienzo este viernes y finalizará el próximo 9 de diciembre a las 14 horas. Las solicitudes pueden presentarse tras rellenar el formulario que se encuentra en la web https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/comercio-e-industria/ . También en la dirección de correo electrónico benidormnadal2025@benidorm.org (indicando en el campo ‘Asunto’ el nombre del establecimiento concursante.

Asimismo, podrán realizarse de forma presencial en la Concejalía de Comercio, en la tercera planta del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.

Gala del Comercio

Junto al concejal han presentado la campaña los representantes de Aico, Juanjo Camarasa; Abreca, Irene Carreño; y Hosbec, Jorge Ferrándiz. Los tres han coincidido en la importancia de “engalanar los establecimientos” para ambientar la ciudad, han animado a sus asociados a participar en el concurso y han resaltado el hecho de que tomar parte en él es ”involucrarse y contribuir a hacer la ciudad que queremos”.

En la rueda de prensa se ha dado a conocer que la Gala del Comercio, en la que se entregarán los reconocimientos a los establecimientos participantes que hayan sido premiados, tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre a las 21 horas en el Salón de Actos del Consistorio.