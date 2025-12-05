La narrativa brilla en los “IX Premis Altea de Literatura”

La Casa de Cultura de Altea acogió este jueves la presentación de los libros de narrativa galardonados en los “IX Premis Altea de Literatura i Investigació” que se dieron a conocer el pasado 12 de abril. Un certamen que, año tras año, consolida su prestigio dentro del panorama cultural valenciano. El acto reunió a autores, editores, patrocinadores, representantes municipales y un público entregado que llenó la sala para conocer de primera mano las obras distinguidas en esta edición: “La cuinera de notícies”, de Nina Busquet i Figueras, ganadora del Premi Altea de Literatura Infantil y Juvenil, y “Totes les llums del temps”, de Marc Pallarès Piquer, Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa.

Durante la presentación, en donde los asistentes fueron obsequiados con un ejemplar de cada “Premi” recién salidos de la imprenta, los escritores compartieron el origen de sus obras, el proceso creativo y los retos narrativos que afrontaron. La diversidad de estilos fue uno de los rasgos más destacados: desde relatos íntimos marcados por la memoria personal hasta propuestas que exploran nuevas formas de ficción contemporánea. Con esta presentación, los “IX Premis Altea de Literatura i Investigació” se clausuraron para dar paso a la convocatoria de la décima edición que se iniciaba este viernes, reafirmándose el papel de Altea como referente cultural de las letras valencianas.

Junto a los autores galardonados comparecieron la concejala de Cultura de Altea, Pepa Victoria Pérez; Ignacio Ortiz, presidente de la Fundació Caixaltea que patrocina con 5.000 euros el Premio Carolina Sáchez-Cutillas; el director de la cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y director literario de Aila Edicions, Joan Borja y la ilustradora del libro “La cuinera de noticies”, Míriam Bofill.

Marc Pallarès durante la presentacion de su libro `Totes les llums del temps´, ganadora del Premi Altea de Novel.la Carmelina Sanchez Cutillas / Diego Coello

Un ejemplar de cada libro en todas las bibliotecas públicas valencianas

Joan Borja destacó que, gracias a la Dirección General de Cultura y al Ayuntamiento de Altea, “hacemos llegar un ejemplar de cada libro a todas y cada una de las bibliotecas públicas valencianas. Y esto es tanto como decir que garantizamos que toda la ciudadanía, con independencia del poder adquisitivo, puede acceder a los libros de los ‘Premis’, si quiere”.

El director de la Cátedra Enric Valor, y alma de los “Premis Altea”, manifestó que “celebramos la fiesta y el arte de las palabras con el inicio del vuelo de los libros desde Altea hacia el mundo gracias al esfuerzo del Ayuntamiento en colaboración con la Dirección General de Cultura de la Generalitat Valenciana”, anunció que “ahora viene una gira de presentaciones de los libros por la Comunidad Valenciana y Cataluña”, y subrayó que esta novena edición “ha sido de las que ha habido mejores cosechas” afirmando que “de entrada, son libros amenos, entretenidos, amables, que te enganchan leyendo, tanto uno como el otro, propiciando el placer de leer”. Asimismo, destacó que con 84 originales presentados al premio Carmelina Sánchez-Cutillas “se convierte en el de mayor concurrencia de todo el circuito editorial valenciano”.

Nina Busquet durante la presentacion de su libro `La cuinera de noticies´, Premio Altea de Literatura Infantil i Juvenil 2025 / Diego Coello

Los Premis Altea, un compromiso en la defensa de la lengua

La concejala de Cultura remarcó que los Premis Altea “son unos premios en lengua valenciana. Un acto de compromiso y de futuro en un mundo donde las lenguas han de luchar por mantener su espacio. Escribir, investigar y publicar en valenciano es preservar lo que somos. Gracias a los autores que, con sus obras, dan vida y fuerza a nuestras letras”, indicó.

Pepa Victoria Pérez destacó que la presentación de los libros “es el momento decisivo de esta novena edición. Salen a la calle dos nuevas criaturas nacidos de los ‘Premis Altea de Literatura i Investigació’ que ven la luz y que hacen crecer la colección hasta los 26 títulos que forman ya parte de nuestro patrimonio cultural”. Asimismo, anunció que la obra ganadora del Premi Francesc Martínez i Martínez d’Assaig i Investigació, patrocinado por el Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, estará disponible próximamente.

Por otro lado, Ignacio Ortiz destacó “el compromiso de Caixaltea y su fundación con nuestra cultura y nuestra lengua dando soporte a proyectos como los ‘Premis Altea’ que defienden estos valores y que nos dan muchas alegrías porque no son solo un reconocimiento a la excelencia literaria, sino una celebración del talento creativo y un estímulo al emprendimiento cultural”.

Presentacion de los libros de narrativa ganadores de los IX Premis Altea dse Literatura i Investigacio en la Casa de Cultura / Diego Coello

Hablan los autores

Nina Busquet i Figueras nació el año 2000 en Fornells de la Selva (Gerona). Graduada en Estudios Literarios por la Universitat de Barcelona y máster en Edición por la Universitat Autònoma de Barcelona, señaló que “La cuinera de notícies” es su primera novela, “una obra que comencé a escribir a los 8 años como una fantasía cuando le pregunté a mi madre que opinaba si hubiera una fábrica de noticias”. La autora indicó que en la adolescencia “reescribí el libro porque veía el mundo de otra manera y preguntándome como se generan las noticias. De ahí que cuento como la protagonista, Lorettta Primicia, no quiere trabajar en la carnicería de sus padres pues su sueño es abrir ‘La Parada de Notícies’. Consigue tenerla, y todo va como una seda hasta que la radio que utiliza para enterarse de lo que ocurre en el mundo se estropea. Entonces, tendrá que buscar un sistema alternativo para seguir con el negocio. Loretta es despistada, torpe y amante de los animales. Menos mal que cuenta con la ayuda de Ric, su amigo loro, y de Lupe, una cocinera fuera de serie, para resolver sus problemas. Juntos conseguirán un horno mágico para cocinar noticias que, además de cocinarlas, las predice y puede conceder deseos. A partir de ahí, empieza la aventura”.

Por su parte, Marc Pallarès Piquer (Barcelona, 1977) inició su parlamento afirmando que la cultura “es mucho más importante de lo que pensamos. La cultura une, no separa ni genera controversia”. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Filología Catalana, y doctor en Comunicación Audiovisual y Pedagogía por la Universitat de València, es actualmente profesor titular de Teoría e Historia de la Educación en la Universitat Jaume I de Castelló. De su obra, explicó que es “una novela que trata sobre las esencias de la condición humana: sobre el entusiasmo de la juventud y a serenidad de la vejez, sobre el lastre del rencor y el valor terapéutico de la amistad, sobre el fanatismo y la solidaridad. Y, por descontado, también sobre la pasión, el deseo, el amor y la ternura”.

Pallarès añadió que en la obra, su protagonista Jordi “se acaba de separar de Fabiola y debe encontrar la manera de asumir el desánimo del día a día. Además, un hecho extraordinario está a punto de producirse en la residencia de gente mayor en la que trabaja. Por eso tendrá que afrentar un dilema: ¿Continuar anclado en un odio visceral del pasado... o aferrarse al valor de la amistad y vivir el presente con armonía?”.

Por último, cabe recordar que los “Premis Altea de Literatura i Investigació”, convocados por el Ayuntamiento de Altea, son posibles gracias a las sinergias creadas entre este Ayuntamiento y entidades tan diversas como la Fundació Caixaltea, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Aila Edicions, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y la Direcció General Cultura de la Generalitat Valenciana.