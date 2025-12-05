Paiporta reconoce a 46 policías locales de Benidorm por su destacada ayuda durante la dana

La Policía Local de Paiporta, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, ha reconocido este viernes a 46 agentes de la Policía Local de Benidorm por “su destacada labor en las tareas de rescate y ayuda” durante la dana. En el acto llevado a cabo en el campo de fútbol de la localidad valenciana han asistido un millar de policías locales, guardias civiles y miembros de Protección Civil y durante el mismo los agentes de Benidorm han recibido la Medalla al Mérito Profesional.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, que se ha desplazado a Paiporta para acompañar a los agentes, ha puesto en valor “la entrega de todos los policías de Benidorm que de forma totalmente voluntaria y altruista se desplazaron hasta las localidades afectadas por la riada para ayudar en momentos tan complejos”.

También en Riba-Roja

El edil ha defendido que es en las mencionadas situaciones cuando se demuestra la “vocación y compromiso” de servicio además de la profesionalidad de los funcionarios.

Este reconocimiento se suma al brindado el pasado mes de noviembre al Ayuntamiento de Benidorm y a la Policía Local de la ciudad en Riba-Roja del Túria.

Como ya se trasladó en su día, la ayuda de Benidorm a las localidades afectadas se materializó con el despliegue de medios técnicos y humanos, entre ellos, hasta 158 servicios de la Policía Local realizados y la labor de operarios de concesionarias públicas como FCC, Actua e Hidraqua.

Alimentos en 116 camiones

También se colaboró con el envío de alimentos y productos de primera necesidad y logísticos. En concreto, el Ayuntamiento de Benidorm hizo llegar a distintas localidades de la provincia de Valencia hasta 116 camiones y camionetas con ayuda solidaria e ingresó en la cuenta oficial de #SomSolidaritat los 473.230 euros recaudados con el bono solidario de la campaña #BenidormTeDaMás.