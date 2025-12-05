Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paiporta reconoce a 46 policías locales de Benidorm por su destacada ayuda durante la dana

Al acto han asistido un millar de policías, guardias civiles y miembros de Protección Civil

Los agentes destacados por su labor en la dana, junto al concejal de Seguridad Ciudadana.

Los agentes destacados por su labor en la dana, junto al concejal de Seguridad Ciudadana. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

La Policía Local de Paiporta, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad, ha reconocido este viernes a 46 agentes de la Policía Local de Benidorm por “su destacada labor en las tareas de rescate y ayuda” durante la dana. En el acto llevado a cabo en el campo de fútbol de la localidad valenciana han asistido un millar de policías locales, guardias civiles y miembros de Protección Civil y durante el mismo los agentes de Benidorm han recibido la Medalla al Mérito Profesional.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, que se ha desplazado a Paiporta para acompañar a los agentes, ha puesto en valor “la entrega de todos los policías de Benidorm que de forma totalmente voluntaria y altruista se desplazaron hasta las localidades afectadas por la riada para ayudar en momentos tan complejos”.

También en Riba-Roja

El edil ha defendido que es en las mencionadas situaciones cuando se demuestra la “vocación y compromiso” de servicio además de la profesionalidad de los funcionarios.

Este reconocimiento se suma al brindado el pasado mes de noviembre al Ayuntamiento de Benidorm y a la Policía Local de la ciudad en Riba-Roja del Túria.

Como ya se trasladó en su día, la ayuda de Benidorm a las localidades afectadas se materializó con el despliegue de medios técnicos y humanos, entre ellos, hasta 158 servicios de la Policía Local realizados y la labor de operarios de concesionarias públicas como FCC, Actua e Hidraqua.

Alimentos en 116 camiones

También se colaboró con el envío de alimentos y productos de primera necesidad y logísticos. En concreto, el Ayuntamiento de Benidorm hizo llegar a distintas localidades de la provincia de Valencia hasta 116 camiones y camionetas con ayuda solidaria e ingresó en la cuenta oficial de #SomSolidaritat los 473.230 euros recaudados con el bono solidario de la campaña #BenidormTeDaMás.

