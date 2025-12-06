Benidorm reconoce la labor de Rafael Ferrer Meliá, el alcalde de la crisis del agua

Benidorm ha homenajeado al exalcalde Rafael Ferrer Meliá, figura clave durante la crisis del agua que amenazó la ciudad y su industria turística a finales de los años 70. El reconocimiento se ha llevado a cabo coincidiendo con el 47º aniversario de la Constitución Española, en un acto celebrado en la Plaza de la Hispanidad, donde Ferrer Meliá ha recibido la Medalla Corporativa de Benidorm de manos del alcalde, Toni Pérez.

Al acto han asistido familiares y amigos del homenajeado, además de una amplia representación institucional y social. Entre ellos, el senador Agustín Almodóbar; los diputados autonómicos José Ramón González de Zarate y Manuel Pérez Fenoll; responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; asociaciones locales; y las reinas de les Festes Majors Patronals de 2025, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez.

El legado de Ferrer Meliá

Durante su intervención, Toni Pérez ha destacado la figura de Ferrer Meliá como “un hombre que vivió con intensidad y responsabilidad aquellos momentos críticos”, en referencia a su etapa al frente de la Alcaldía, entre el 4 de abril de 1978 y el 16 de abril de 1979. Fue un mandato marcado por la dura sequía que afectaba a la ciudad y que llegó a poner en peligro su actividad turística.

El alcalde ha recordado que el entonces regidor “no se dejó desalentar” y afrontó la situación “con criterio y entrega”, llegando incluso a enfrentarse a un ministro que planteó el cierre turístico de Benidorm y el desvío de visitantes hacia otros destinos. Además de resolver la crisis hídrica, Ferrer Meliá lideró dos procesos democráticos decisivos: el referéndum de la Constitución y las primeras elecciones municipales, y dejó planificados proyectos que sus sucesores materializaron posteriormente, como el primer IES de la ciudad, varios colegios, la primera escuela infantil municipal, el parque de Bomberos o la estación depuradora de aguas residuales.

Pérez ha subrayado que Ferrer Meliá “siempre será recordado” por su papel durante aquellos años y por su “vocación de servicio y entrega a Benidorm”, cualidades que justifican el reconocimiento otorgado.

Agradecimientos

Visiblemente emocionado, Rafael Ferrer Meliá ha agradecido la Medalla Corporativa “a la Corporación municipal, al pueblo de Benidorm y a los técnicos que me apoyaron” en los momentos más difíciles de la crisis. Ha asegurado que este homenaje supone “uno de los mayores honores” de su vida, al igual que lo fue “servir a mi pueblo”.

Toni Pérez ha entegado el reconocimiento a Rafael Ferrer Meliá. / INFORMACIÓN

También ha tenido palabras de recuerdo para los funcionarios y técnicos municipales ya fallecidos, especialmente José Ramón García Antón, así como para “todos los partidos políticos que colaboraron sin distinciones por el bien de Benidorm”.

Llamamiento al espíritu de la Transición

En su discurso institucional por el Día de la Constitución, Toni Pérez ha llamado a “recuperar el espíritu de diálogo y reconciliación” que caracterizó la Transición española. Ha puesto en valor la Constitución de 1978 como “marco de convivencia y desarrollo plural basado en la dignidad del ser humano”, y ha recordado que abrió la etapa democrática más larga y estable de la historia del país.

El alcalde ha señalado, además, que este año coincide con el 50º aniversario de la reinstauración de la monarquía en España, y ha defendido la relevancia del 22 de noviembre de 2025, fecha del cincuentenario de su recuperación. En este punto, ha destacado la figura del Rey Emérito, quien “impulsó la Ley de Reforma Política, facilitó la reconciliación nacional y allanó el camino hacia la democracia”.

El acto se ha celebrado en la Plaza de la Hispanidad. / INFORMACIÓN

Toni Pérez ha añadido que la Monarquía constitucional “representó el éxito del pueblo español, no de ninguna ideología”, y ha recordado unas recientes palabras del actual Rey acerca de la necesidad de reivindicar el método de aquella época: “la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio y la búsqueda del acuerdo frente a la imposición”.

El alcalde también ha puesto en valor la contribución del benidormense José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de la Constitución, y ha trasladado el agradecimiento institucional a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, magistrados, fiscales y “a todos quienes trabajan a diario por construir un futuro en paz bajo el amparo de la Constitución”.