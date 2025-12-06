Controlado un incendio forestal en el entorno del embalse de Guadalest

Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde, en un pinar junto al embalse de Guadalest, ha obligado a activar la Situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Generalitat, debido a la posible afección a bienes de naturaleza no forestal que podría acarrear. Desde las 18 horas, está controlado por los servicios de bomberos.

El aviso se ha recibido a las 14:53 horas. Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el foco se ha localizado en una zona de difícil acceso próxima al embalse. Desde el centro CPBA-Control 3 se ha movilizado de inmediato un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar el avance de las llamas.

En las tareas de extinción trabajan dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, una nodriza forestal y un vehículo de jefatura procedentes del parque de Benidorm, con un total de ocho bomberos. También se ha activado el despacho automático al tratarse de un incendio forestal, incorporándose dos medios aéreos: un avión de carga en tierra y el helicóptero A-3 de la Generalitat Valenciana.

Al dispositivo también se han sumado tres unidades adicionales de bomberos forestales GVA, reforzando las labores de control y enfriamiento de la zona, que han trabajado de manera conjunta para controlar el incendio.