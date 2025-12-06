Controlado un incendio forestal en el entorno del embalse de Guadalest
El foco se localizó en una zona de difícil acceso, pero ha sido controlado por las dotaciones de bomberos forestales a las 18 horas
Un incendio forestal declarado este sábado por la tarde, en un pinar junto al embalse de Guadalest, ha obligado a activar la Situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Generalitat, debido a la posible afección a bienes de naturaleza no forestal que podría acarrear. Desde las 18 horas, está controlado por los servicios de bomberos.
El aviso se ha recibido a las 14:53 horas. Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el foco se ha localizado en una zona de difícil acceso próxima al embalse. Desde el centro CPBA-Control 3 se ha movilizado de inmediato un amplio operativo terrestre y aéreo para frenar el avance de las llamas.
En las tareas de extinción trabajan dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, una nodriza forestal y un vehículo de jefatura procedentes del parque de Benidorm, con un total de ocho bomberos. También se ha activado el despacho automático al tratarse de un incendio forestal, incorporándose dos medios aéreos: un avión de carga en tierra y el helicóptero A-3 de la Generalitat Valenciana.
Al dispositivo también se han sumado tres unidades adicionales de bomberos forestales GVA, reforzando las labores de control y enfriamiento de la zona, que han trabajado de manera conjunta para controlar el incendio.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Associación de Penyes de Benidorm en números rojos: se deben 30.000 euros a proveedores
- Benidorm afronta el aumento de enseres abandonados con más del 55% dejados en la calle sin avisar
- La Navidad llega a Benidorm: estreno con el alumbrado artístico y la apertura de la Casa de la Navidad
- La familia de Nathan Osman cuestiona la versión oficial sobre su muerte en Benidorm: nuevas pruebas reavivan el caso
- Los ciclos de FP que los jóvenes de la Marina Baixa no quieren estudiar pese a que tienen garantizado el empleo
- Nati Algado se perfila como alcaldesa de Finestrat tras la elección de Juanfran Pérez como presidente de la Generalitat
- El Sky Fest abre boca con la actuación de Chayanne en Benidorm el 24 de julio
- «El Hotel Playas de Benidorm es Una propuesta de lujo a orillas del Mediterráneo»