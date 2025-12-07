Muere Martin Parr, el fotógrafo de la Benidorm más kitsch

El fotógrafo británico Martin Parr ha muerto a los 73 años de edad. Famoso por sus coloridas imágenes de escenas cotidianas, especialmente de las playas del Reino Unido pero también de España, ha fallecido tras ser diagnosticado de cáncer en 2021.

Parr estaba considerado uno de los fotógrafos documentales más importantes del último medio siglo, con una obra atravesada por la ironía y el humor. Fue Presidente de la agencia Magnum entre 2013 y 2017.

El fotógrafo afincado en Bristol también destacó por su obra sobre uno de sus grandes fetiches, Benidorm, también conocida como la “Nueva York del Mediterráneo”. Parr se enamoró de la ciudad alicantina en los 90 y durante más de 20 años retrató el lado más absurdo y kitsch del turismo.

Su obra fue expuesta recientemente en el Centre del Carme, donde se recogían algunas de sus icónicas series, entre 1975 y 2019. La retrospectiva mostraba la visión fragmentada de una realidad dominada por el consumismo, el turismo de masas, la comida basura, la superficialidad, el clasismo o la hiperrepresentación del “yo”, como signos de una época que llega hasta el presente.

"No te dedicas a esto si no te preocupa la gente"

Nacido en 1952 en Surrey, ciudad a las afueras del suroeste de Londres, Parr se interesó por la fotografía en la adolescencia influido por su abuelo George, un entusiasta miembro de la Royal Photographic Society. Parr estudió fotografía en la Escuela Politécnica de Mánchester de 1970 a 1973.

Su obra se orientó enseguida hacia la ironía costumbrista y en 1986 publicó el libro The Last Resort: Photographs of New Brighton, una colección que logró cambiarle el paso a la fotografía documental de la época, normalmente anclada al nostálgico blanco y negro. Sus imágenes de la costa británica se tomaron entre 1983 y 1985, cuando visitó New Brighton, un balneario de Liverpool. Ya entonces empleaba el característico color saturado y la iluminación con flash de un país decadente, pero que aún sabía divertirse. El deterioro de la economía británica quedaba retratado en paseo marítimo de New Brighton lleno de basura y hormigón.

La Agencia Magnum recuerda que los críticos condenaron la obra por cruel y condescendiente, la mirada de alguien que pertenece a una clase social superior de la que retrata. Pero Parr decía que su interés no estaba en la "clase", sino en las verdades cotidianas con las que todas las personas deben lidiar, como los niños que gritan y el mal tiempo. "Todos los fotoperiodistas son de izquierdas. No te dedicas a este trabajo si no te preocupa la gente. Aunque yo solo pretenda crear entretenimiento", dijo para el diario The Observer el ganador del premio Photo España en 2006.

Tras fotografiar el balneario scouser, Parr publicó la serie documental The Cost of Living (El Coste de la Vida), donde se asomaba al estrato más elevado de la sociedad británica en pleno auge del thatcherismo. La Gran Bretaña de los años 80 fue una época de agitación política y ruptura social, pero Parr optó por ofrecer una serie satírica de una nación alejada de las tensiones de los disturbios, las huelgas y el desempleo galopante. Una vez más, el fotoperiodista ahondó en la cotidianidad de sus compatriotas desde la sátira y los colores saturados. La serie documenta fiestas en jardines, visitas privadas, una reunión del club de jóvenes conservadores y almuerzos benéficos.

Una década más tarde, Parr volcó sus obsesiones creativas en Benidorm, urbe fetiche de muchos británicos. Durante más de dos décadas visitó la ciudad alicantina y retrató, de nuevo, el lado más colorido de la que ha sido una de las capitales mundiales del turismo low cost –etiqueta que intenta dejar de lado; ahora se reinterpreta como ejemplo de arquitectura sostenible–.