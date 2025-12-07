Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un senderista es rescatado en Callosa d´Ensarrià tras caer desplomado y quedar sin pulso

Los servicios sanitarios desplazados consiguieron estabilizar al hombre y, tras ello, fue trasladado a un centro hospitalario

Los servicios médicos estabilizan al senderista.

Los servicios médicos estabilizan al senderista. / INFORMACIÓN

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Un senderista ha tenido que ser rescatado este domingo en la zona del Fort de Bèrni (Callosa d’Ensarrià), después de desplomarse durante una caminata y quedarse sin pulso. El aviso se registró a las 13:22 horas, ya que varias personas alertaron de que el hombre se había mareado y había caído inconsciente en plena ruta.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo Especial de Rescate (GER) del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, en el helicóptero Alfa-1. A su llegada, los rescatadores se coordinaron con dos enfermeros que ya se encontraban en la zona y que habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar. El equipo empleó el desfibrilador automático (DEA) del helicóptero para conseguir que el senderista recuperara el pulso.

Minutos después tomó tierra el helicóptero medicalizado de la Generalitat, Alfa-9. El equipo sanitario del helicóptero logró estabilizar al afectado.

