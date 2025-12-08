El mejor vermú de España se fabrica en La Vila

Desde La Vila se ha dado forma a un vermú “de cercanía” con el tesón de dos socios que han investigado y aplicado métodos para conseguir una bebida que se ha hecho con el Gran Oro del Wine Press Competition. Después de cinco años, Creu de Pedra ha logrado entrar en el mercado con muy buenas críticas y aceptación para después crear Camins, un producto que reúne los sabores y aromas de la provincia de Alicante.

En la ardua labor llevada a cabo por los dos distribuidores y amigos Pedro Juan Sanjuán y Nazario Lloret, está muy cercano el método científico de prueba-error para obtener el Camins a la Creu de Pedra, un vermú que une las dos uvas, la blanca y la tinta. Suma aromas como el ajenjo, salvia o clavo para “elaborar una sorbo de nuestra historia”, recalca Sanjuán, con el que mantenemos una entrevista.

- ¿Cómo se puso en marcha la idea de crear un vermú aquí en La Vila?

Creu de Pedra nace hace 5 años de la mano de dos buenos amigos que nos dedicamos al mundo de la distribución de vinos y que compartimos inquietudes muy parecidas... Pedro Juan y Nazario.

Creímos que era un buen momento iniciar un proyecto que nos permitiera volcar nuestras ideas en una cuba de vino y transformarlas en un vermú de cercanía, elaborado con productos alicantinos y con la frescura y la facilidad de sorber en cada copa un poco de nuestras tradiciones.

- ¿Qué tiene el Camins Creu de Pedra que no tengan otros vermús?

Quisimos hacer un vermú sencillo, muy joven y mediterráneo y a la vez fácil de beber. Utilizamos la Moscatel de Xaló, la piel de nuestras naranjas y la canela como eje principal del que fue nuestro primer objetivo. Y así nació el vermú Creu de Pedra. El mercado aceptó gratamente nuestra propuesta y tuvimos un buen posicionamiento en la provincia donde basamos la introducción.

Cuando vimos que el vermú estaba donde queríamos, empezamos a cavilar y a darle una vuelta de tuerca más a la búsqueda de algo más complejo, algo que nos hiciera distintos por que la idea no era ser uno más... la idea era ser algo diferenciador.

El mayor tesoro

Tras un par de años de pruebas, de errores y aciertos, de muchísimas horas de trabajo conseguimos sacar una sonrisa al probar el que hoy es nuestro mayor tesoro, Camins a la Creu de Pedra.

- ¿Qué componentes le hacen tan especial del resto ?

Es un vermú mas serio y complejo con matices de bodega olvidada, con una estructura que le permite ser un vermú para empezar o una copa para terminar.

Mezclamos dos tipos de uva con tres elaboraciones distintas, nos basamos en la macabeo, le añadimos una monastrell de 10 años en solera y lo coronamos con una monastrell de mas de 25 años criada en toneles monoveros. Ajenjo, salvia, clavo, piel de naranja y una pizca de canela son los principales botánicos.

Todo ello nos ha permitido elaborar un sorbo de nuestra historia y poderlo embotellar de manera muy limitada porque únicamente sacamos una barrica al año.

Cruce de caminos

Nuestro Camins ha sido eso, un largo camino hasta encontrar algo distinto, hasta encontrar un cruce de caminos entre la elaboración artesanal y la capacidad de desarrollar un sabor nuevo en el mercado, un amargo con final dulce.

- El mercado de vermús hace unos años era muy simple , perocon el paso del tiempo han ido surgiendo muchas iniciativas ¿Por qué? ¿Había un vacío?

Realmente no había un vacío porque el mercado del vermut nació en la antigüedad como una bebida medicinal, con vinos bases sencillos macerados con botánicos. Luego hubo un empujón del mercado italiano que fue navegando por el Mediterráneo que hizo que se llegara a Francia y a nuestro país por las costas catalanas donde hoy se concentra el consumo junto a la zona centro y buena parte de Castilla León junto con el Levante, pero es cierto que cada vez más se demanda por todo el territorio.

Lo que sí ha cambiado es que ahora somos mas exquisitos a la hora de elaborar y buscamos los mejores vinos y los mejores botánicos.

- ¿Cuál sería entonces el secreto para elaborar un buen vermú?

Pasión y trabajo. Tal como dije antes un buen vino para la base y unos botánicos sabiamente escogidos.

Agitado, pero no revuelto

- Cuando 007 dice aquello de “agitado, pero no revuelto” como norma para tomar un perfecto “dry martini, ¿Tiene razón?

Algo de razón hay. Cuando tú agitas lo haces con hielo y eso implica que esa agua se disuelva y rebaje el vermú. Por eso nosotros recomendamos beberlo frío de nevera a una temperatura similar a un vino blanco o rosado.

- Con toda la competencia y variantes que existen ¿aún hay elemento renovador para distinguirse de los demás?

La competencia hace gente competente, hace que nos preocupemos por ofrecer cosas que no sean habituales para poderte diferenciar... es buena y sana. El mercado es enoooorme, hay público para casi todo, sólo tienes que buscar y encontrar tu nicho de mercado.

- Elija: blanco o rojo.

Elmíoo es el rojo y nuestro Caminsestáa hecho con un 65% de uva blanca y un 35% de uva tinta, para que veas lo fácil que es y lo difícil que nos gusta hacerlo.

- No sé si puede decirme el precio del Camins, si es asequible para un pequeño capricho.

El vermú sale al mercado con un precio de 17.50 euros la botella de 1/2 litro.

Creemos que es un precio acorde a lo que ofrecemos, sabemos que solo probándolo podréis descubrir que hay placeres que valen la pena pagar.