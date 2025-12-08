“El principio de Chéjov”, de Joaquín Correa Barco, gana el premio de novela Cristóbal Zaragoza de La Vila Joiosa

Joaquín Correa Barco ha sido el ganador del premio de novela corta “Cristóbal Zaragoza” de La Vila Joiosa con su obra “El principio de Chéjov”. La entrega de este galardón será el 12 de diciembre, a las 18:00 horas, en el salón Don Pedro de la Barbera dels Aragonés.

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa recuperó este año el Premio de novela corta “Cristóbal Zaragoza” que fue creado en 2003 en honor al escritor vilero, ganador del Premio Planeta en 1981 con la novela “Y Dios en la última playa”. Desde 2009 no se había vuelto a convocar este premio narrativo.

Dotación de 4.800 euros

El premio para la novela ganadora es de 4.800 euros y el jurado ha estado formado por Carlos Ferrer, José Payá, María García- Lliberós, Miquel Martínez y Vicent Márquez.

Este certamen literario es un reconocimiento a la figura y legado del escritor vilero Cristóbal Zaragoza, quien además de ganar el Premio Planeta en 1981, publicó más de 30 novelas. Debido a su relevancia, la Biblioteca Municipal lleva su nombre.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, indicó que “el premio de novela corta “Cristóbal Zaragoza” es uno de los más relevantes con el que reconocemos la figura de un ilustre vecino y donde concurren obras de alta calidad literaria”.

Impulsar el premio

Con la recuperación de este certamen el Ayuntamiento vilero ha puesto en marcha de nuevo el mecanismo para reactivar la presentación de obras literarias y dotar de un prestigio al municipio que lo catalogue en un circuito de interés cultural.

Zaragoza fue un autor trascendental en las letras españolas contando con otros galardones como el Premio Internacional de Novela Plaza con su libro “Al fin la libertad”, en 1986. El escritor dejó una profusa obra literaria con más de 30 libros .

Además, es coautor con Aranguren, Aleixandre, Alberti, Buero Vallejo, Cela, Miguel Delibes, Gabriel García Márquez, Rulfo, Umbral, Gala, Fernando Savater, entre otros del “Libro de la Paz”con manuscritos autógrafos.