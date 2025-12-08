El senador Almodóbar reclama al Gobierno una pesca equilibrada con el turismo en Alicante

El senador por Alicante del Grupo Popular, Agustín Almodóbar, ha reclamado al Gobierno una defensa “seria, firme y basada en criterios científicos” de la pesca mediterránea ante la grave situación que vive el sector. Y ha puntualizado la estrecha relación y la necesaria convivencia del sector pesquero con el turístico como modo de avance de las dos actividades en una provincia donde predominan ambos sectores.

Almodóbar ha precisado en su propuesta que “si cae la pesca, se resiente la identidad de nuestras costas y también el turismo que vive de ella”. El también portavoz de Turismo ha incidido en la grave situación que vive el sector, sometido desde 2020 a sucesivas reducciones de días de actividad que han puesto en riesgo su continuidad y el equilibrio socioeconómico de las comunidades costeras.

Estabilidad pesquera

En este sentido remarca que los pescadores han cumplido con las exigencias y la Comisión Europea debería en este momento garantizar un marco estable que permita al sector pesquero seguir generando empleo, identidad y futuro.

El portavoz popular ha valorado como “un respiro necesario” el compromiso del comisario europeo de Pesca para estudiar ampliaciones de días de actividad, traducido ya en la concesión de 13 jornadas adicionales, cruciales para poder completar la campaña navideña.

Sin embargo, ha señalado que estas decisiones deben formar parte de una estrategia más amplia que dé estabilidad al sector y evite la incertidumbre anual sobre su futuro. Para ello, ha insistido en la necesidad de un marco de gestión mediterránea que tenga en cuenta las diferencias entre subáreas, incorpore la participación directa del sector y se base tanto en informes científicos actualizados como en el conocimiento tradicional de los pescadores.

Financiación propia

Almodóbar ha mostrado también su preocupación por las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual, alertando de que la posible integración del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura) en un fondo agrícola más amplio supondría “un retroceso inasumible” para la pesca mediterránea.

En su opinión, la flota necesita una financiación propia y estable para abordar la modernización de artes, la descarbonización, la seguridad a bordo y las inversiones tecnológicas que exige la transición energética. “No se puede pedir más esfuerzo sin garantizar los instrumentos necesarios”, ha señalado.

Almodóbar insiste en su petición en la relación paralela que coexiste en la provincia de Alicante y en la necesidad de que cualquier decisión europea debe ponderar no solo el impacto ambiental, sino también el económico, social y cultural, especialmente en aquellas zonas donde la pesca y el turismo forman un ecosistema común, como en la provincia.

Evaluaciones rigurosas

El senador ha insistido en que España debe acudir a Bruselas con una posición clara, consensuada con cofradías, organizaciones profesionales, comunidades autónomas y la comunidad científica, y acompañada de evaluaciones socioeconómicas rigurosas.

También ha reivindicado la necesidad de que la Unión Europea promueva acuerdos coordinados con los países ribereños del sur del Mediterráneo, asegurando medidas de sostenibilidad que afecten por igual a todas las flotas.

“El Mediterráneo ha cumplido con los deberes y ha demostrado responsabilidad. Ahora necesitamos que Europa cumpla con él”, ha concluido el senador alicantino, subrayando que la pesca mediterránea “no es únicamente un sector económico, sino un pilar de cohesión territorial, un elemento de identidad cultural y un motor que impulsa también la calidad y la singularidad del turismo de nuestras costas”.