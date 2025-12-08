El Tram invierte 2,7 millones de euros para el mantenimiento de la línea Benidorm-Dénia

Tram d'Alacant destinará 2,7 millones de euros al mantenimiento de la señalización y telefonía de la Línea 9 que une Benidorm con Dénia en un trayecto de 50 kilómetros. La ejecución dará continuidad a las actuales tareas de mantenimiento para la correcta explotación y conservación de la citada línea. Las inversiones en los últimos once años para tal fin superan los 150 millones de euros.

Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado el contrato para la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia) por valor de 2.732.355,40 euros, IVA incluido.

El servicio a prestar es el mantenimiento de las instalaciones de señalización y telefonía de explotación de la Línea 9 de la red de FGV en Alicante, y la finalidad es mantener dichas instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y seguridad, garantizando los mejores niveles de calidad y cumpliendo con la normativa vigente.

Conservación de la línea

El contrato tendrá una duración de cuatro años y la posibilidad de una prórroga de un ejercicio adicional y sustituirá al actual, que concluye su vigencia el próximo 31 de diciembre. El nuevo convenio entrará en vigor tras la finalización del actual, para dar continuidad a las tareas de mantenimiento y conservación de la línea.

El mantenimiento de las instalaciones afectan a los componentes de señalización, que son los elementos de campo, como señales, circuitos de vía, contadores de ejes, accionamientos de agujas, cajas de vía y armarios de vía.

Dieciocho estaciones

Y supondrá el control y mejora de los elementos de cabina y puestos de operador, como puestos locales, enclavamientos, red de comunicaciones y energía; y la telefonía de explotación, como las centrales y pupitres de puesto de mando y estaciones y los módulos conversores IP.

FGV ha ejecutado en los últimos años diferentes actuaciones en la Línea 9 del Tram d’Alacant, que une Benidorm y Dénia en un recorrido de 50 kilómetros con 18 estaciones, con la finalidad de conseguir la renovación y modernización integral de esta línea.

Las diferentes actuaciones iniciadas en 2014 se han prolongado hasta el 28 de enero de 2025 cuando se recuperó la circulación sin trasbordos a lo largo de todo su trazado, con una inversión que supera en conjunto los 150 millones de euros.

Las mejoras técnicas y nuevas infraestructuras, así como la incorporación del nuevo material móvil con unidades electro-diésel, han permitido mantener y mejorar las condiciones de explotación. Todos estos controles intentan “garantizar la regularidad y la calidad del servicio con unos estándares similares al resto de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Alicante”, según informa la empresa pública FGV.