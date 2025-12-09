La Banda Primitiva de Llíria se erige en vencedora absoluta del 50 Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea

La Banda Primitiva de Llíria (Valencia), dirigida por Pedro Vicente Alamá, fue la vencedora absoluta de la sección “Simfònica” del 50 Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Altea (CIM Altea) que, organizado por la Societat Filarmónica Alteanense, tuvo lugar el pasado domingo en el Palau Altea al obtener por su actuación 288,75 puntos. Con ello, recibió el primer premio, la Mención de Honor, el Trofeo Societat Filharmònica Alteanense y el Premio Villa de Altea dotado con 10.000 euros patrocinados por el Ayuntamiento, galardón entregado al final del certamen por el alcalde del municipio, Diego Zaragozí. Además, su propuesta musical “Tlàloc: Climatología Adversa” obtuvo un premio honorífico, premio que también se le otorgó a Pedro Vicente Alamá, distinguido como mejor director, y a su oboe solista Aitor Llimerà.

En cuanto a la banda del Centro Instructivo Musical de Mislata (Valencia), dirigida por José Tello Espert, consiguió el segundo premio al recibir 239,75 puntos. De igual manera, el flautista de esta banda, Carlos Chornet Mena, fue distinguido con una mención especial del CIM Altea por su calidad artística.

Por otro lado, también recibieron una mención especial los siguientes miembros de la Banda Primitiva de Llíria: los artistas solistas Pacho Flores y AbrahamCupeiro, lasección de trompas y el trombón solista José Vicente Faubel. Por último, el bombardino de esta banda, Diego López Ruíz, recibió el Premio Visibilízate otorgado por la Fundación Sanganxa.

Un momento de la actuacón de la Banda Primitiva de Lliria, vencedora del 50 CIM Altea / D.C.

Con el concurso de las bandas de Llíria y Mislata, se clausuraba ante casi mil espectadores el 50 Certamen Internacional de Bandas de Música "Villa de Altea" que en 2024 cambió su estructura celebrándose de manera bienal para cada sección: “Filharmónica”, para bandas de entre 65 y 90 músicos que participarían en los años pares manteniéndose la fórmula de obra de presentación, obra de libre elección y obra obligada del concurso. Y “Simfónica” para que las bandas de entre 90 y 140 músicos concursasen en años impares con el formato de concierto de libre interpretación con un proyecto artístico integral que combina música con otras manifestaciones escénicas.

El jurado y el proyecto musical ganador

En esta sección del quincuagésimo CIM Altea, cada banda puso en escena un proyecto musical y artístico que valoró el jurado presidido por el brasileño DarioSotelo, director de la Banda Sinfónica y profesor de orquesta y dirección de banda en la Escuela Municipal de Música de São Paulo, y presidente de WASBE (Asociación Mundial de Bandas y Conjuntos Sinfónicos) entre 2017 y 2019, siendo el primer latinoamericano en ocupar dicho cargo. El jurado lo completaron como vocales la directora titular de la Camerata Académica de Valencia, Pilar Vañó; y el portugués Alberto Roque, licenciado en dirección de orquesta por la Academia Nacional Superior de Orquesta de Portugal.

En cuanto a la propuesta artística de la Banda Primitiva de Llíria, consistió en “una reflexión sobre las causas profundas del cambio climático y la deriva de degradación ecológica que estamos sufriendo. El efecto de la actividad humana sobre el clima y las graves consecuencias que ya se prevén a todos los niveles deben hacernos tomar conciencia global sobre la dirección desconocida que está tomando la humanidad y las repercusiones que todo lo que estamos haciendo tendrá en nuestro futuro inmediato. Se trata de provocar en el público un conjunto de sugerencias a partir del repertorio seleccionado, arraigándolas en la música y guiándolas mediante la animación de objetos poéticos e imágenes reales”, según se explicaba en el programa de mano del certamen. La propuesta incluyó imágenes proyectadas detrás de la banda que variaban en función a las piezas interpretadas: la danza de los siete velos, de “Salomé”, de Richard Strauss; “El Apocalipsis”, de Trachsel; y “Concierto de otoño”, de A. Márquez.

Homenajes y estrenos

Pedro Vicente Alama, director Banda Primitiva de Lliria premiado en el 50 CIM Altea / D.C.

El certamen ha estado dedicado en este bienio al pintor alteano Juan Navarro Ramón en conmemoración del 120 aniversario de su nacimiento, y en esta segunda parte actuó fueradeconcursolabanda sinfónica delaSocietatFilharmònicaAltenense(SFA) en donde se estrenó el pasodoble de concierto “Antonio Guardiola Guardiola” que, compuesto por Guillem Ronda, fue un homenaje al músico más longevo de la SFA con sus 100 años de edad, y que también ejerció como secretario de los jurados del CIM Altea durante más de 30 años.

Además, la SFA estrenó “Nascuda dels Vents”, para banda y flauta solista, del compositor Jesús Santandreu. Para la ocasión, actuó la flautista alteana formada en el seno de la SFA Julia Gállego que tiene una extraordinaria trayectoria internacional.Con esta composición el CIM Altea rindió homenaje a una de sus músicas internacionales más prestigiosas estrenando esta pieza que coincide también con el 160 aniversario del debut como profesional de otra ilustre alteana, la soprano Anetta Nicoli (1841-1893).