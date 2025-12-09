Benidorm abre en El Torrejó un centro pionero en la innovación turística inteligente

El Ayuntamiento de Benidorm ha abierto en el Centre Municipal El Torrejó las puertas del “hub BeCiti” un centro pionero en el campo de la innovación turística inteligente que tendrá como objetivo promover la transformación del sector del turismo desde la sostenibilidad, la tecnología y la inteligencia colaborativa.

El hub BeCiti –Benidorm Centro de Innovación Turística Inteligente– inició su andadura hace ahora seis meses y cuenta ya con una veintena de empresas e instituciones interesadas en colaborar, cuyos convenios se materializarán en breve, para desarrollar conjuntamente proyectos, estudios y soluciones tecnológicas que puedan testarse en la ciudad antes de exportarsea otros destinos.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, junto a la gestora de BeCiti, Silvia Blasco; y la edil de Innovación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, han presentado en sociedad el espacio que albergará físicamente este proyecto.

El primer edil ha destacado que este nuevo espacio va a ser un “foco de atracción de talento y de generación de ideas que posibiliten a los destinos y al sector turístico ser más competitivos y más sostenibles”.

El Torrejó, centro turístico

Pérez ha subrayado el carácter abierto del centro del Torrejó que acogerá a las empresas tecnológicas en desarrollo, centros de estudio y ciudadanía, y además va a estar alineado con el proyecto nacional de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), impulsada por Segittur.

El edificio, antiguo Ayuntamiento de Benidorm, se convierte así en centro de innovación y turismo “culmina un sueño que empezamos a materializar hace casi veinte años, que era convertir el antiguo Ayuntamiento en un gran centro al servicio del turismo” aglutinando en un mismo espacio “nuestra oficina central de información turística y también las dependencias del departamento municipal de Turismo y de Visit Benidorm, a las que ahora se suma este hub de innovación”, ha recalcado el alcalde en la presentación.

El proyecto BeCiti está incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística "Benidorm DTI + Seguro" y se ha desarrollado de la mano de la mercantil Bosonit, consultora tecnológica especializada en Data y Advanced Analytics, y una de las compañías líderes en la ejecución de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa.

Mejorar la gestión del agua

Para desarrollar sus objetivos, va a contar con una plantilla de cinco técnicos especializados en distintas ramas relacionadas con la tecnología, los datos y la innovación, y cuya labor se va a ver completada con la del personal que presta servicio en la Smart Office y en otros departamentos municipales y empresas colaboradoras con las que se vayan a desarrollar proyectos o soluciones tecnológicas determinadas.

Desde su inicio, cuenta con la colaboración de Veolia y Hosbec, con las que ya se está trabajando en el primero de los desafíos planteados en este hub. Se trata de la optimización en la gestión hídrica dentro de la administración hotelera y que permitirá replicar dentro de los establecimientos turísticos el modelo que ha convertido a Benidorm en uno de los destinos del mundo con una gestión hídrica más eficiente.