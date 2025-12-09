Hasta seis horas de espera en el Hospital de La Vila para ser atendido en Urgencias

La disposición de 31 camas en el Hospital de La Vila hace dos semanas no ha solucionado el problema de fondo que afecta desde hace años al centro y que estos días aún frena la entrada de 16 pacientes en planta. Asimismo la media de estancia en la sala de Urgencias esta semana oscila entre las cuatro y seis horas para unos enfermos que sufren diversas patologías, pero sin especial incidencia de la epidemia de gripe que podría agravar de manera directa la atención y masificar aún más el centro.

Debido a la falta de camas, los enfermos esperaban este martes en la unidad de preingreso a falta de una valoración antes de subir a planta. Precisamente hace dos semanas finalizaba la reforma del ala derecha de la tercera planta con la reintegración de 31 camas después de unos meses de adecuación y suma de despachos y salas de pruebas para especialidades.

Finales de 2026

Este problema de déficit forma parte del sistema estructural de atención de un hospital que no tiene plazas suficientes para atender la población de la comarca, la flotante y la que corresponde a los turistas. Las obras de ampliación del centro continúan y su primera fase, cuyo término está previsto para finales de 2026 tal como anunció el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, aportará sólo 41 camas más.

Epidemia de gripe

Mientras tanto el refuerzo de sanitarios previsto para la epidemia de gripe se ha centrado en 11 enfermeras, 11 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, cuatro celadores y un médico de urgencias, según información de los sindicatos generalistas y de enfermería.

A ello hay que añadir que desde el día 9 hasta el 12 de diciembre los médicos y facultativos han convocado una huelga nacional en contra de la aplicación por el Ministerio de Sanidad del estatuto marco por el que ven disminuidos sus derechos, salarios, turnos y otras prestaciones.

En el Hospital Marina Baixa, con más de 300 médicos entre los que contabilizan los que prestan consulta en el centro hospitalario y en el centro de especialidades, el paro no ha tenido casi repercusión.

Huelga

Según el sindicato médico CESM, esta falta de seguimiento se debe a que los servicios mínimos establecidos han sido muy elevados y abusivos, en algunos departamentos incluso superando la plantilla habitual de médicos en jornadas habituales, por ejemplo las que corresponden a sábados, domingos o festivos.

En palabras de la misma sección sindical en ningún momento se ha reforzado el número de médicos en previsión del alza de incidencia de la gripe. Los que hay se incorporan desde principios de año por las tomas de posesión tras resolverse las distintas ofertas de empleo público. Algunos de estos profesionales consolidan la plaza y otros se incorporan de otros departamentos, por lo que no se produce ningún incremento hasta ahora.