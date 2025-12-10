La almazara municipal de Altea supera las cien toneladas de aceitunas molidas con más de 20.000 litros de aceite virgen extra obtenido

La almazara municipal de Altea está trabajando a plena producción para seguir dando el servicio a los agricultores de la comarca y familias del municipio que tienen producciones para autoconsumo. El molino se abrió en octubre coincidiendo con el inicio de la campaña de la aceituna y se clausurará el día 15 para reabrirse en 2026 durante el mismo periodo, tal como viene haciéndose desde que hace cuatro años se ubicó en las instalaciones de la antigua Cooperativa Agrícola de Altea que adquirió el Ayuntamiento.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Jose Orozco, han girado una visita a las instalaciones de la almazara municipal para comprobar como está yendo la producción del oro líquido que, este año, “ya ha superado los 20.000 litros producidos por más de cien toneladas de aceitunas recogidas por vecinos y productores no profesionales de Altea y comarca para el autoconsumo, iniciativa que en 2022 pusimos en marcha para apoyar a los pequeños agricultores”, según ha señalado el primer edil.

Por su parte, el concejal de Agricultura y Medio Ambiente ha añadido que la almazara municipal de Altea “tiene el importante papel de recuperación y mantenimiento de pequeñas producciones y de reencuentros familiares en los campos que desembocan en la producción del aceite que es un alimento muy sano. A ello se suma que es un producto ‘kilómetro cero’, además de que también permite la recuperación del patrimonio social, cultural y económico de nuestro municipio y la comarca de la Marina Baixa”.

Al alcalde y el concejal les ha acompañado el responsable de la almazara, Juanjo Lloret, para explicarles el proceso de elaboración del aceite desde que el agricultor deposita sus aceitunas en el molino. Lloret ha destacado que cada agricultor o vecino que tiene olivos en su huerto “se lleva el aceite de su propia cosecha, algo que en algunas almazaras no es habitual”, y ha explicado que “como mínimo han de aportar 100 kilos de aceitunas para su molienda, cuyo precio está aprobado en 22 céntimos/kilo para los empadronados en Altea y de 25 céntimos/kilo para los no empadronados”.

Un aceite virgen extra y 97 % ecológico

Según ha indicado Lloret, la producción de aceituna en Altea durante 2025 “ha sido mucho mayor que en 2024, con lo que la almazara ha llegado a moler unos 3.000 kilos diarios de aceituna, una cifra importante dado el pequeño tamaño de nuestras instalaciones, produciendo un excelente virgen extra y 97 por ciento ecológico ya que los olivos no se tratan con productos químicos”.

Una vez acabada la visita a la almazara municipal, el alcalde se ha mostrado “satisfecho del trabajo que se realiza en esta instalación”, y ha remarcado que con ello “se han recuperado muchos terrenos que estaban abandonados y se han vuelto a cuidar por personas que hacía tiempo que no recogían la aceituna. Ahora, están volviendo a llevar sus producciones a la almazara para hacer aceite extra de calidad por la proximidad de las instalaciones y por lo sencillo que les resulta hacerlo”.

Por último, Diego Zaragozí ha recordado que las instalaciones y terrenos de la antigua Cooperativa Agrícola de Altea “se encuentran dentro del Plan Parcial denominado Expo Altea. Un plan que se encuentra a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para su desarrollo. Una vez que se pueda llevar a término, será posible dotar a los agricultores de Altea de un lugar que constituya una base de trabajo muy importante para la supervivencia de nuestra agricultura”, ha apostillado.