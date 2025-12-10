La Nucia suma y sigue: contará con una instalación para un deporte autóctono y tradicional

"La Nucía, Ciudad del Deporte" suma y sigue. El alcalde, Bernabé Cano, ha anunciado que el complejo contará con un trinquet de pilota valenciana para complementar las instalaciones y que "pueda seguir creciendo nuestro deporte".

Estará ubicado en la fase de ampliación de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, frente al colegio Muixara y la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía. La pilota es un deporte autóctono y tradicional que todavía se mantiene en pueblos de la Comunidad Valenciana.

"Estamos trabajando para la construcción de un trinquet en La Nucía, una infraestructura clave para potenciar y que siga creciendo la pilota valenciana", explicó el regidor en el acto de presentación de los equipos de la escuela de pilota valenciana, que tuvo lugar el martes.

El alcalde quiere que sea "un referente" a nivel autonómico y recuerda que la selección de pilota valenciana suele concentrarse en La Nucia para mundiales y europeos "y cuando tenga el trinquet, tendremos todas las infraestructuras".

Presentación de equipos

El llamado edificio de los deportes ha acogido la presentación de los equipos de la escuela de pilota en su sexta temporada. Nacida en 2019, ha ido creciendo en deportistas y categorías. Actualmente tiene 42 jugadores y jugadoras, con deportistas en todas las categorías desde prebenjamines y juveniles, que compiten en diferentes competiciones comarcales, provinciales y autonómicas, obteniendo excelentes resultados.

Este año como novedad han estrenado un grupo de entrenamiento de adultos, en el que participan varias madres y padres de los alumnos. Al acto han asistido, además del alcalde, el aedil de Deportes, Sergio Villalba; el director de la escuela, Rodrigo Sebastià; el entrenador, Yeray López; y el presidente del Club de Pilota, Daniel Flores.