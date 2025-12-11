L’Alfàs del Pi culmina la renovación del camí vell d’Altea, nuevo acceso estratégico a l'Albir

L’Alfàs del Pi ha concluido la remodelación integral del camí vell d’Altea, un proyecto financiado con fondos europeos que transforma este vial en el principal acceso a l'Albir y refuerza la conectividad sostenible con Benidorm y Altea.

La inversión total asciende a 961.456,54 euros, enmarcada en la estrategia de sostenibilidad turística en destino del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La renovación del vial ha permitido dotarlo de amplias aceras, un carril bici, mobiliario urbano, iluminación led y nueva vegetación a lo largo de todo el recorrido. La actuación, además de mejorar la experiencia peatonal y ciclista, se integra en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de l’Alfàs del Pi y optimiza la conexión con los municipios vecinos. También mejora la seguridad vial y la fluidez del tráfico en una vía que enlaza directamente con Benidorm y actúa como acceso principal a l'Albir desde el nuevo enlace alternativo de la N-332.

Transformación

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde (PSOE), Vicente Arques; la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero; la concejala de Presidencia, Mayte García; y el edil de Urbanismo, Toni Such, acompañados por representantes del sector turístico y miembros de la Corporación Municipal. Todos ellos pudieron comprobar de primera mano el resultado de una intervención considerada clave para la movilidad del municipio.

Durante la visita, el alcalde subrayó la importancia de este proyecto para el futuro del municipio: "Esta obra simboliza nuestro compromiso con la movilidad sostenible y la mejora del espacio urbano. Gracias a la financiación europea hemos transformado un vial clave, adaptándolo a las necesidades actuales y futuras de l’Alfàs del Pi", afirmó Arques.

Un vehículo pasando por el nuevo camino. / INFORMACIÓN

Por su parte, la concejala de Fondos Europeos destacó el impacto de estas ayudas comunitarias: "Los fondos europeos están permitiendo a l’Alfàs impulsar proyectos que, de otro modo, serían muy difíciles de acometer. El camí vell d’Altea es un claro ejemplo de cómo Europa apoya la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación en los municipios".

El edil de Urbanismo, Toni Such, detalló las mejoras técnicas: "Se han habilitado 860 metros adicionales de carril bici, construido aceras a ambos lados del vial, optimizado los itinerarios peatonales y renovado toda la iluminación con luminarias led de bajo consumo. Es una intervención integral que mejora la conexión comarcal y la experiencia tanto de residentes como de visitantes".

Visita del alcalde y miembros de la corporación a la finalización de las obras. / Vicente Martinez

Fases

La obra se ha ejecutado en dos fases. La primera, con un presupuesto de 851.998,99 euros, se centró en ampliar el carril bici procedente de Benidorm, crear nuevos tramos ciclables en l’Alfàs y construir aceras e itinerarios peatonales. La segunda fase, dotada con 109.457,55 euros, consistió en la instalación de luminarias led de última generación con sistemas de control inteligente para reducir el consumo energético y el impacto ambiental.

El Ayuntamiento recuerda que el municipio ha obtenido dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, financiados íntegramente con fondos europeos y valorados en 2.441.513 y 2.001.722 euros.