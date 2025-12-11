La iniciativa que ha permitido a Benidorm detectar a 261 mayores en situación de vulnerabilidad

261 personas mayores en situación de vulnerabilidad detectadas gracias a una iniciativa que Benidorm va a ampliar. El Ayuntamiento quiere que las asociaciones vecinales de la ciudad sean partícipes del conocido como Proyecto Brújula.

Se trata de un programa de prevención comunitaria impulsado por la concejalía de Bienestar Social para detectar casos de personas mayores vulnerables o en riesgo de aislamiento como consecuencia, en la mayoría de los casos, de la soledad no deseada.

Para ello, la concejal del área, Ángela Zaragozí, y técnicos de este departamento se han reunido con una representación del Consejo Vecinal para explicarles con detalle en qué consiste este proyecto y pedir su colaboración, con el objetivo de poder llegar a más personas que puedan estar en esta situación y actuar de una manera más eficiente.

Las asociaciones de vecinos pueden ser una herramienta muy útil a través de la cual llegar a más gente Ángela Zaragozí — Concejal de Bienestar Social de Benidorm

Zaragozí ha señalado que “desde que se puso en marcha este programa, hemos podido detectar, atender y ayudar a 261 personas, más de la mitad de las cuales ha sido derivada a otros programas de Bienestar Social para mejorar su situación, su bienestar o su calidad de vida, algo que para nosotros es sumamente importante”.

Por ello, ha opinado que “las asociaciones de vecinos pueden ser una herramienta muy útil a través de la cual llegar a más gente”, aprovechando la proximidad de las mismas para “ampliar la red de voluntarios y colaboradores”.

Siete años en marcha

El Proyecto Brújula es una iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento de Benidorm en el año 2018 para detectar casos de personas mayores que viven solas por carecer de familiares o allegados y evitar que esta soledad no elegida derive en situaciones de aislamiento que pueden afectar gravemente a su bienestar y calidad de vida.

Red de voluntarios y colaboradores

Para que ello sea posible, el proyecto cuenta con una red de voluntarios y colaboradores, como centros de salud, farmacias, entidades bancarias, entidades como Cruz Roja o Cáritas, así como los clásicos comercios de barrio, muchos de los cuales cuentan en sus puertas con un distintivo para que sean fácilmente reconocibles.

La operativa del proyecto marca que, ante la sospecha de algún posible caso, éste debe comunicarse a la concejalía, cuyos técnicos se desplazan al domicilio de la persona para realizar la valoración y trasladarle los posibles servicios que hay a su alcance.

Las playas de Benidorm son un gran atractivo para las personas mayores / INFORMACIÓN

“Por eso es tan valiosa la colaboración de pequeños comercios, farmacias, y de personas reconocibles y que tengan presencia en los barrios, para poder identificar a personas que puedan estar en esta situación y comenzar a actuar”, señala Zaragozí.

Tras esta primera reunión con los representantes de las asociaciones vecinales, el siguiente paso será participar en el próximo pleno del Consejo Vecinal, donde se expondrá el funcionamiento y los objetivos del Proyecto Brújula al resto de consejeros para expandir sus redes a todos los barrios de Benidorm.

Soledad

“Cada vez son más las personas mayores que viven solas, especialmente tras la pérdida de su pareja, o que tienen una red familiar débil, que sufren alguna enfermedad que les haga estar en situación de dependencia, o que padecen precariedad económica, lo que las acaba llevando a una situación de aislamiento que empeore mucho más su estado”.

Unos 4.500 mayores de 75 años viven solos en Benidorm Ángela Zaragozí ha explicado que, actualmente, en Benidorm hay empadronadas 8.563 personas mayores de 75 años, de las cuales algo más de la mitad, en torno a unas 4.500, viven solas, según los datos de los que dispone el Consistorio. La edil ha recordado que, cuando se puso en marcha este proyecto de prevención comunitario, “la cifra de empadronados mayores de 75 años en Benidorm era de 4.967 personas, de modo que prácticamente se ha duplicado en apenas siete años, lo que hace aún más necesarios proyectos como el ‘Brújula’ para poder actuar y paliar en la medida de lo posible los efectos negativos de esa soledad no deseada”.

De ahí que, “ante el reto que supone garantizar su seguridad y bienestar se decidiera en su día poner en marcha este proyecto, conjuntamente con los recursos y tejido asociativo de los barrios, para prevenir esa situación de aislamiento y poner a disposición de estas personas todos los servicios que ofrece o gestiona la concejalía de Bienestar Social”, como son la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día o programas como ‘Major a Casa’.

Prevención

En este sentido, ha señalado que “la prevención es clave” para evitar que “estos casos nos lleguen en una fase muy avanzada o cuando la única solución posible pasa por el internamiento en una residencia u hospital” y que “con este

Proyecto Brújula lo que se pretende es “actuar cuando la persona aún goza de cierta autonomía para vivir sola, poniendo a su alcance recursos y servicios” como los antes mencionados.

Por último, Ángela Zaragozí ha vuelto a invitar públicamente a asociaciones vecinales, sociales o empresariales; comercios; empresas y particulares a adherirse y colaborar con esta iniciativa, remitiendo un correo electrónico a proyectobrujula@benidorm.org.