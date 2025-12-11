Así prepara Benidorm la Navidad más segura: operativo especial hasta el 4 de enero

La Policía Local de Benidorm activará el próximo lunes, 15 de diciembre, la campaña "Navidad Segura", un operativo especial con el que se reforzará la presencia policial en los puntos de mayor afluencia, como la Plaza de la Navidad y las calles comerciales y peatonales del centro.

Así lo ha anunciado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, quien ha detallado que la campaña permanecerá activa hasta el 4 de enero y contará con cuatro agentes adicionales diarios, que se sumarán al servicio ordinario del cuerpo.

Agentes por Benidorm, ya decorada de Navidad. / INFORMACIÓN

Carrobles ha subrayado que el objetivo es “acercar aún más la atención y el servicio de la Policía Local a la ciudadanía, tanto residentes como turistas, en un periodo en el que la actividad se multiplica”, al tiempo que se busca disuadir o prevenir conductas ilícitas o que alteren la convivencia.

Campaña

El edil ha indicado que el operativo prestará especial atención al cumplimiento de la normativa que prohíbe la circulación de patinetes en zonas peatonales, especialmente concurridas durante estas fechas. Además, ha recordado que la campaña se coordina con la impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Extranjeros toman algo en una terraza de Benidorm en Navidad, en una imagen de archivo. / David Revenga

El refuerzo policial se desplegará diariamente entre las 15 y las 22 horas, franja de mayor actividad comercial y presencia de público en el centro urbano. La campaña concluirá el 4 de enero, ya que el día 5, con motivo de la gran Cabalgata de Reyes, la Policía Local activará un dispositivo especial de tráfico y seguridad en todo el recorrido.

Carrobles ha destacado además que durante el periodo navideño la ciudad recibe numerosos visitantes de distintas localidades, “personas que en muchos momentos necesitan información sobre direcciones, aparcamientos u otros servicios, y que agradecen poder contar con la Policía Local en la calle también para estas cuestiones”.