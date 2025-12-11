¿Por qué La Creu de Serra Gelada en Benidorm brilla con más fuerza que nunca?

La Creu de Benidorm brilla con más fuerza que nunca 64 años después de su instalación El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Espacio Público, ha culminado los trabajos de renovación de la iluminación de la emblemática cruz situada en la cima de Serra Gelada y visible desde buena parte del término municipal.

El sistema de iluminación de La Creu contaba con una veintena de pantallas de 120 vatios cada una que ya se encontraban obsoletas al tener más de 15 años de antigüedad, según ha informado este jueves el Ayuntamiento. Ahora se ha pasado a contar con 15 pantallas con tecnología led y una potencia de 61 vatios.

Con esta renovación se consigue un importante ahorro energético y una iluminación mayor que permite una mejor definición de la cruz cuando se divisa por las noches Francis Muñoz — Concejal de Espacio Público de Benidorm

Con esta renovación, ha explicado el edil de Espacio Público, Francis Muñoz, “se consigue un importante ahorro energético y una iluminación mayor que permite una mejor definición de la cruz cuando se divisa por las noches gracias a que cada pantalla cuenta con 9.000 lumen”, que es la cantidad de luz visible que emite una fuente lumínica.

Otra imagen de La Creu durante los trabajos de renovación / INFORMACIÓN

Los trabajos han conllevado también la instalación de un nuevo cuadro eléctrico “para dotarlo de más aislamiento y mayor protección frente a posibles actos de vandalismo” ha señalado Muñoz, que ha subrayado el hecho de que tras la finalización de esta actuación “hemos conseguido recuperar la intensidad lumínica más si cabe y reducir más de la mitad del consumo eléctrico de una instalación que es un referente en Benidorm desde el año 1961”.

Otras actuaciones

Una vez terminada la renovación de la iluminación también está previsto actuar en el resto de la estructura. Así, según ha precisado el concejal, se dotará con una pintura especial para la protección del acabado exterior con un tono ocre claro.

Misión evangelizadora frente a la frivolidad A finales de 1961, como figura en una placa situada en el acceso a La Creu, a instancias del padre Salvador Perona, los benidormenses, en una misión evangelizadora con el fin de redimir a la ciudad de su fama de frívola, subieron a hombros desde la iglesia de San Jaime y Santa Ana una enorme cruz a Serra Gelada. Con el paso de los años, La Creu se ha convertido en otro de los bellos reclamos turísticos de Benidorm.

Igualmente, también se pintará y adecuará toda la base sobre la que se sustenta La Creu y se retirarán los elementos que han ido dejando allí las numerosas personas que acuden a disfrutar de las excepcionales vistas del lugar.

“Nuestra Creu debe estar brillando puesto que es el principal referente de ese entorno” ha apostillado Francis Muñoz. Una nueva luz que se deja ver cuando oscurece en la capital turística de la Costa Blanca, ya que se encuentra ya operativa.