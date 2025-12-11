Los grandes proyectos que abrirán sus puertas en La Nucia en 2026

En 2026 abrirán las puertas el esperado tercer colegio de Infantil y Primaria de La Nucia, cuyas obras arrancaron en el mes de octubre. Y también entrará en funcionamiento el primer Centro Universitario en la localidad, donde se impartirán diferentes grados. además de arrancar las obras del segundo instituto y de la Residencia de Estudiantes, según ha asegurado el alcalde Bernabé Cano.

Además, en 2026 se invertirán los 4,2 millones de fondos europeos para la “Tirolina con Polop” y “Galería Subterránea” y abrirá sus puertas el Consultorio de Salud de Bello Horizonte.

El primer edil ha destacado estos edificios y proyectos vinculados con la educación y la sanidad en la rueda de prensa de Balance del año 2025 y futuros proyectos 2026, por eso ha definido el “2026 como el año de la educación en La Nucia, que con estas infraestructuras se convertirá en La Nucia, Ciudad del Deporte y la Educación, al completar todos los niveles educativos”.

Con estas infraestructuras La Nucia será ciudad del deporte y la educación, al completar todos los niveles educativos Bernabé Cano — Alcalde de La Nucia

A su vez el primer edil ha resaltado que durante este 2025 entraron en funcionamiento importantes infraestructuras y edificios como el Hotel Pódium Residencia de Deportistas (4 estrellas) en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, el Centro de Alto Rendimiento y Tecnificación de Deportes de Combate o el Colegio Internacional Vallemar, así como el gran centro comercial “La Nucía Shopping Center”, todo ello gracias al desarrollo del sector Serreta.

También se han realizado mejoras en deportes como la ampliación de la Academia de Tenis David Ferrer con dos nuevas pistas rápidas y una inversión privada de 200.000 euros o la rehabilitación del parquet del Pabellón Camilo Cano con una inversión de 192.158,39 € de fondos europeos.

Un evento deportivo en La Nucia / David Revenga

Este año ha continuado la apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente dotando de placas fotovoltaicas y energía solar a nuevos edificios municipales: colegio Sant Rafael, Juzgado de Paz y Centro Social Bello Horizonte, siendo ya 16 en total.

Agua

A nivel de agricultura y agua se han iniciado las obras de rehabilitación de la Balsa de Canutes y el nuevo sondeo del pozo de Rotes, para garantizar del abastecimiento de agua para la huerta nuciera y para el consumo humano.

A nivel cultural resaltar que 2025 será recordado por el año en el que La Nucia homenajeó a su cronista municipal Miquel Guardiola Fuster (1943-2024), dando su nombre a la Biblioteca Municipal.

Sanidad

Tras años de espera, en 2026 abrirá sus puertas el Consultorio Auxiliar de Salud de Bello Horizonte que contribuirá al acercamiento del servicio al ciudadano y la descentralización del servicio, como ya pasó con el Consultorio de Pinar de Garaita. “Una prueba del compromiso con la Sanidad del actual equipo de gobierno de La Nucia” afirmó Bernabé Cano.

"Tras muchos años de reivindicación a finales de 2026 entrará en funcionamiento el ansiado tercer colegio", cuyas obras comenzaron en octubre, han explicado desde el Consistorio.

El centro tendrá dos aulas de niños de dos años, 6 de Infantil y 12 de Primaria y capacidad para 490 alumnos y supone una inversión de 8.532.593,75 euros por parte de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Este tercer colegio está ubicado entre las calles Sorolla y Benlliure, detrás del Supermercado Aldi.

Llega la Universidad a La Nucia

En 2026 abrirá en La Nucia su primer campus universitario. El Ayuntamiento ha admitido la solicitud presentada por la Universidad Nebrija para construir un centro educativo universitario privado, en una parcela del Sector Serreta, situada frente al Colegio Muixara. En él se impartirán diferentes grados universitarios.

Segundo instituto y Residencia de Estudiantes

Las obras del Segundo Instituto de Secundaria y Bachiller, aprobado por la Generalitat Valenciana, arrancarán en 2026. Un centro de secundaria con capacidad para 1.500 alumnos (500 de FP del Deporte), que irá ubicado entre el Colegio Muixara y el Pabellón Muixara.

También en el Sector Serreta continuarán las obras de ampliación del Colegio Internacional Vallemar. El próximo año comenzará el edificio de Residencia de Estudiantes junto a este futuro centro escolar, con capacidad para 300 personas.

Trinquet de Pilota Valenciana

En 2026 comenzarán las obras del Trinquet de Pilota Valenciana, para que “La Nucía, Ciudad del Deporte” sea un referente también del “nostre esport”.

En 2026 concluirán las del nuevo Depósito de la Red de Agua Potable, situado junto al actual depósito general de Rotes (redondo), cerca del Instituto, cuya cimentación arranca esta semana. Este depósito tendrá una capacidad de 7.000 m3 y supone una inversión de 1,3 millones de euros.

Cabe destacar que en 2026 finalizarán las obras de colectores de pluviales realizadas en el Sector Serreta con 19 km, hasta de un máximo de 2,5 m. de diámetro, así como una balsa de laminación antes de llegar al Riuet Sequet como pozos de resalto con una inversión de global de 5,6 millones de euros.

4,2 millones de Fondos Europeos: tirolina y galería

Los Ayuntamientos de Polop de la Marina y La Nucia han conseguido una subvención de fondos Feder de 4.281.210 euros procedentes de la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL), para abordar el Plan de Actuación Integrado (PAI) Ruta Patrimonial del Agua de La Nucia-Polop con la recuperación de la Galería Subterránea y una Gran Tirolina entre La Nucia y Polop de 800 metros.

El global del proyecto asciende a un total de 7.135.348 €, de los que los Fondos Europeos Feder financian el 60% 4.281.210 euros, el otro 40 % restante será aportado por los dos consistorios. Dentro de esta subvención también entras otros proyectos como la rehabilitación de edificios como el Casal Fester- Museu de la Festa. También comenzarán las obras del Museo Etnográfico del Captivador.

Por otra parte, "2025 ha sido un año clave para Serreta para el comercio y empleo con la apertura sus puertas la primera de las tres zonas comerciales del Sector Serreta, junto al Supermercado Aldi, donde abrieron 15 nuevos negocios (Sprinter, Burger King, Jysk, Popeyes, Don Dino, Pepco, Rossmann…etc.), denominado 'La Nucía Shopping Center'”, han recordado desde el equipo de gobierno.

Las obras de las otras dos zonas comerciales han comenzado y la previsión es que abran a finales de 2026: “Porta La Nucía” junto Rotonda 1 y “La Nucía Park” junto Cementerio.

Estas tres zonas comerciales sumarán un total de 70.000 metros cuadrados y generará en total 700 puestos de trabajo, “dinamizando el comercio local y convirtiéndonos en un centro de compras a nivel comarcal” y uniendo con una gran bandeja comercial, vertebrando el municipio

Formación

La lucha contra el desempleo será otro de los ejes de la política del equipo de gobierno que dirige Bernabé Cano en 2026, con dos millones de inversión. Destacar que en 2025 se han invertido en La Nucia 1,8 millones de euros en talleres, cursos y programas de formación de personas desempleadas (105).

Viviendas para jóvenes

En 2025 La Nucia sacó las primeras 12 viviendas para jóvenes (menores de 35 años empadronados) cuyo plazo de solicitud expira este viernes 12 de diciembre.

En esta legislatura el Ayuntamiento tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos dos años. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes.