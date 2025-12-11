Llega el histórico relevo en la Alcaldía de Finestrat tras la marcha de Pérez Llorca al Palau de la Generalitat

Nati Algado toma este viernes el relevo de Juanfran Pérez Llorca como alcaldesa de Finestrat. El Ayuntamiento celebra este viernes a las 19:00 horas el pleno para elegir a su sucesor.

Así, después de la renuncia de Juanfran Pérez Llorca como alcalde tras su nombramiento como presidente de la Generalitat, se celebra el pleno en el que será investida Algado como primera edil. Además, tomará posesión Salvador Martínez Vañó como concejal por el grupo municipal popular, ocupando el acta que deja Pérez Llorca.

Es un día emocionante. Es un día que marca un cambio en la historia de Finestrat. Por primera vez una mujer asume la Alcaldía Nati Algado — Alcaldesa en funciones y próxima alcaldesa de Finestrat

“Es un día emocionante. Es un día que marca un cambio en la historia de Finestrat. Por primera vez una mujer asume la Alcaldía. Es cierto que hasta ahora hemos tenido grandes alcaldes. Sin embargo, este día posiciona a la mujer también en esa vara de mando de nuestro municipio. Creo que por eso es una jornada a la que invito a todos/as, vecinos y vecinas, para formar parte de ello”, ha afirmado este jueves Nati Algado, alcaldesa en funciones.

Ilustres invitados

A la sesión plenaria se espera la asistencia del presidente de la Generalitat Valenciana y exalcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca, el Presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, así como alcaldes de la comarca, representantes de asociaciones y ciudadanía.

El pleno de investidura se celebrará en la primera planta de la casa consistorial y se podrá seguir en directo por el canal FinestratDirecto de YouTube. También habilitarán pantallas en el exterior del mismo salón de plenos para seguir la sesión.

La corporación municipal del Ayuntamiento finestrense está constituida por 11 ediles del grupo municipal popular y 2 del grupo municipal socialista.