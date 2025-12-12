Más de 250 comercios se suman a la nueva campaña de bonos consumo #BenidormTeDaMás

El próximo lunes, 15 de diciembre se pone en marcha una nueva edición de los bonos consumo #BenidormTeDaMás, que podrán descargarse desde las 9 de la mañana del lunes a través de la aplicación o de forma presencial en el Ayuntamiento y sus extensiones administrativas. Más de 250 comercios se han adherido ya a esta sexta campaña, de carácter universal, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre.

En este nuevo plan serán los beneficiarios 71.000 vecinos empadronados, antes del 1 de octubre y que cumplen 18 años hasta el 31 de diciembre de 2025 los que podrán contar con los descuentos en las semanas que coinciden con las activaciones de ventas para los comercios en Navidad. El Consistorio ha reservado una partida inicial de 1,8 millones para financiar la campaña, que podría incrementarse hasta los 2.108.760 euros.

Bajada de 50 a 30 euros

El procedimiento que deben seguir los usuarios es similar al de pasadas ediciones aunque este año el importe ha descendido de los 50 a los 30 euros. El lunes, 15, a partir de las 9 de la mañana se puede realizar la descarga de hasta tres bonos por importe de diez euros cada uno para canjear por descuentos en compras realizadas en los establecimientos adheridos y cuyas cuantías, al menos, multipliquen por dos el importe de dicho bono.

Es decir, podrán obtener un descuento máximo de treinta euros por compras de cuantía igual o superior a sesenta.

Otra cuestión es que los comercios pueden incluirse hasta el mismo 30 de diciembre, casi hasta el último día de la iniciativa. De momento, este viernes ya había adheridos más de 250 lo que supone “que estamos rozando ya el 50% de todos los que participaron en la edición anterior”, precisó el alcalde Toni Pérez en la presentación. El año anterior fueron 590 los comercios participantes, y esta vez el número de agregados en los días previos es similar.

Desde el Ayuntamiento se ha calculado que el impacto de esta sexta edición de #BenidormTeDaMás en el tejido empresarial local puede alcanzar o incluso superar los 5 millones de euros. Es decir, “que por cada euro municipal invertido, se realice un gasto aproximado de unos 2,4 euros, tomando como base la experiencia de ediciones anteriores”, ha recordado Pérez.

Procedimiento en web y presencial

La operativa de este año será exactamente igual que la de ediciones anteriores. La campaña cuenta con web propia, https://bonobenidormtedamas.es, a través de la cual los establecimientos podrán adherirse y los usuarios registrarse para obtener sus vales de descuento.

Así, para poderse descargar los bonos, las personas beneficiarias deberán darse de alta y registrarse en la web, accediendo al Área de Consumidores. Una vez completado el registro, podrán acceder a su área personal para descargarse los bonos en formato pdf e imprimirlos si lo desean. El plazo para realizar esta descarga se iniciará a partir del 15 de diciembre a las 09:00 horas.

Desde la aplicación móvil BuyBono –disponible en Play Store y Apple Store– también se pueden canjear los bonos una vez descargados sin necesidad de imprimir. Para ello deberán instalarla en su dispositivo móvil y acceder a su Área Privada desde el apartado Consumidores, introduciendo el DNI y la contraseña con la que se registraron en la web.

Una vez cumplimentado este paso, ya podrán realizar la descarga de los bonos consumo. La aplicación creará el código QR de los bonos y ofrecerá toda la información sobre los mismos, de modo que durante la campaña el beneficiario pueda consultar los bonos que haya canjeado y el establecimiento o servicio dónde lo hizo.

Otra forma de poder acceder a los bonos será de manera presencial, también a partir del lunes 15, para las personas que tengan problemas para descargar sus bonos de forma telemática o carezcan de medios tecnológicos para hacerlo. Para ello, se abrirá un horario de atención al público, que se prestará en el Salón de Actos del Ayuntamiento en horario de 08:00 a 15:00 horas los días laborables.

Extensiones administrativas

Igualmente, como novedad este año, esta atención presencial también se extenderá a otros barrios de la ciudad; en concreto, en las extensiones administrativas de La Cala, Beniardá, Els Tolls y Rincón de Loix, durante la semana del 15 al 19 de diciembre y en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Dentro de las novedades de esta campaña, además, el alcalde ha anunciado que toda la cartelería de la misma incorporará los códigos NaviLens para facilitar el acceso a toda la información a las personas invidentes o con problemas de visión que son usuarias de esta aplicación.