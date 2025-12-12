Benidorm, candidata a acoger los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031

Benidorm da un paso decisivo para consolidarse como capital internacional del ciclocross. La ciudad ha presentado oficialmente ante la UCI su candidatura para acoger los Campeonatos del Mundo de 2031, una aspiración anunciada este viernes durante la presentación de la prueba de la Copa del Mundo que volverá a disputarse el 18 de enero en El Moralet y el Parque de Foietes.

La cita, que cumple su cuarto año consecutivo en el municipio, se ha convertido en la gran fiesta del ciclocross en España. Se calcula que el pasado año unos 15.000 aficionados asistieron a la prueba ciclista con lo que supone el aumento de la ocupación hotelera en plena temporada invernal cuando se dan los niveles turísticos más bajos.

Los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross suponen el principal evento de la especialidad deportiva en el calendario internacional y suelen disputarse entre finales de enero y principios de febrero, una vez ha finalizado la Copa del Mundo de Ciclocross UCI. Sirven como colofón a la temporada y la última vez que España acogió esta cita fue hace 35 años en la localidad de Getxo, en 1990.

El alcalde, Toni Pérez, ha recalcado que esta opción de Benidorm supone “un nuevo reto”. “Las cosas que funcionan hay que cuidarlas. Por eso empujaremos con muchas ganas para lograr el Mundial, un evento de un nivel superior” ha afirmado. Pérez ha recordado que la ciudad ya acogió en 1992 el Mundial en ruta y fue “una fiesta del ciclismo”.

La respuesta, en septiembre

Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat, ha indicado por su parte que Benidorm “cumple con todos los estándares” y ha opinado que al ciclismo mundial “le vendría muy bien una prueba así en esta ciudad”. También Pascual Momparler, director de la prueba de la Copa del Mundo en Benidorm ha avanzado que “trabajaremos muy duro para que sea una realidad”. La UCI se pronunciará en septiembre próximo sobre la sede de dicho Mundial en el transcurso de su asamblea general.

Sobre la candidatura también se ha pronunciado Quique Gutiérrez, vicepresidente de la Federación Española, muy convencido de que “lo vamos a conseguir” y demostrar que “el ciclocross no es solo del norte de Europa”. A su juicio, contar con el Mundial “significaría muchísimo para nuestro país”.

Mundiales de 1992

Esta no sería la primera vez que Benidorm acogiera unos Campeonatos del Mundo de ciclismo porque ya en 1992, celebró unos históricos Mundiales de carretera en cuya carrera profesional masculina se alzó con el maillot arcoiris el italiano Gianni Bugno, mientras en la contrarreloj por equipos femenina se impuso la selección de Estados Unidos.

Novedades en el Campeonato

En cuanto a la prueba de la Copa del Mundo del 18 de enero, Momparler ha adelantado que el circuito presentará algunas novedades. La más destacada será la recta de meta, que será “un arenero de 100 metros y seis metros de ancho que se ubicará en la avenida 9 d’Octubre, en subida y, por lo tanto, con más dureza como nos han pedido los ciclistas”. Las expectativas de la organización son similares al año pasado y se confía en alcanzar los 16.000 asistentes.

Luis Cervera, ha puesto de relieve “la gran dimensión que ha tomado esta prueba en tan corta historia, con un grandísimo impacto internacional” que ha situado a Benidorm durante unos días “en el epicentro mundial del ciclismo”.