Condenadas por un delito de odio dos limpiadoras de Benidorm que se burlaron de la discapacidad de una compañera

La Audiencia de Alicante ha condenado por un delito de odio a dos limpiadoras de un centro de salud de Benidorm por burlarse de una compañera de trabajo afectada por acondroplasia. El fallo considera probado que durante casi dos años la víctima sufrió burlas y humillaciones casi a diario, quienes se referían a ella como "la enana".

El fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impone a cada una de las dos acusadas una pena de seis meses de prisión, así como que indemnicen con 6.000 euros a la víctima por los daños morales. El fallo fija una orden de alejamiento por la que las acusadas no podrán acercarse a la víctima durante tres años y seis meses. En el juicio se sentó en el banquillo una tercera limpiadora que ha sido absuelta, al no quedar probado que participara en los hechos. Al igual que otras trabajadoras del centro, estuvo presente en el momento de las bromas denunciadas, pero no había quedado probada su participación en ellas.

Las acusadas habían alegado que se trataba d e bromas entre compañeras de trabajo.El fallo considera que si bien pudiera parecer que analizando de manera aislada estos incidentes como "bromas de pésimo gusto" entre compañeros de trabajo "esa sensación no puede mantenerse por el carácter anónimo de algunos de los incidentes y por la reiteración en el tiempo". El tribunal argumenta que "cualquier persona que fuera víctima de esa situación percibe una sensación de persecución, hostigamiento y vigilancia hacia su persona, con el temor que supone tal situación y donde las frecuentes referencias a su discapacidad surgen con crueldad a un cuando se entremezclan con otras cuestiones de orden laboral".

El origen del conflicto

El conflicto se inició por cuestiones laborales por la limpieza de un contenedor, pero ese detonante se utilizó para una cascada continua de actos de humillación hacia su persona por sufrir de una discapacidad de la que se mofan reiteradamente con expresiones y actos denigratorios que los efectúan unas de manera individual y otras de forma colectiva, retroalimentándose unas a otras.

El primero de los incidentes tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020 cuando una de las acusadas llamó a la víctima mediante número oculto diciendo que le llamaban de parte del circo de los enanos para contratarle como trapecista. A los pocos días volvió a recibir otra llamada, esta vez a través de una aplicación de bromas telefónicas, en la que simulaban ser de una compañía de seguros y le informaban que su coche había sido captado circulando a gran velocidad. El fallo dice que, aunque esta llamada no hacía referencia a la discapacidad de la víctima, al ser anónima y puesta en relación con las demás actuaciones pone de manifiesto una especie de persecución.

La tercera llamada la recibió por parte de un amigo de las acusadas, quien se había cruzado con ella comprando en el supermercado en horario laboral. «Te acabo de hacer una foto y se la voy a mandar a tu encargado», le dijo, en una comunicación en la que le aseguró que tanto ella como su marido eran dos «híbridos» y hacía chanzas cuando fallaba la comunicación diciendo «te oigo como tú, entrecortada». El fallo señala que aunque estas manifestaciones fueron efectuadas por una tercera persona, "denota el ambiente vejatorio que le trasladaban las acusadas". En este sentido inciden en que lo que se inició como un encuentro fortuito fue percibido por la víctima como un acto de vigilancia hacia su persona por un desconocido anónima. La víctima declaró que tuvo sensación de persecución, hostigamiento y miedo.

La víctima, a la entrada de la Audiencia, el día que se celebró el juicio. / Efe

Tras estos incidentes con las llamadas, hubo nuevos episodios en que las acusadas se referían a la víctima como "la enana", profiriendo en el centro de trabajo comentarios e indirectas en tono de burla relativas a su discapacidad. La víctima llegó a padecer secuelas psicológicas por estas humillaciones, desarrollando un estadio psicológico de naturaleza ansioso-depresiva.

El fallo recoge una declaración que hizo la propia víctima durante el juicio para expresar que era objeto de burlas constantes: "Yo era un circo para ellas". El tribunal concluye que, a pesar de las declaraciones autoexculpatorias o que banalizaban sus actuaciones, estas manifestaciones evidencian su autoría e intencionalidad de las condenadas. La sentencia recalca que las expresiones proferidas son ofensivas, por mucho que en determinados ámbitos se utilicen de manera generalizada, incluso jocosa y sin carga peyorativa, objetivamente incorporan una connotación de menosprecio.

La Audiencia señala sobre el delito de odio cometido que "el derecho penal no puede exigir a las personas que se traten con una cortesía exquisita, ni tampoco puede desconocer que la realidad social y cultural es muy dispar y variopinta según los ámbitos socio educativos, pero existen unos mínimos de respeto a la dignidad humana y consideración con todas las personas, siendo obvio que una discapacidad física supone habitualmente unas dificultades para quien las sufre que no pueden ser además objeto de mofa, humillación y discriminación".