El Consorcio de Aguas aprueba en Benidorm un presupuesto de 17,8 millones para 2026

La Junta General del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa ha aprobado por unanimidad el presupuesto de 2026, que asciende a 17.789.668 euros, un 3,66% más que el del año anterior. El incremento responde a nuevas inversiones y al fin del plan de cancelación de la deuda, y permitirá priorizar proyectos de autoconsumo y avanzar en la futura planta desalinizadora de Benidorm.

Durante la sesión extraordinaria y urgente celebrada el viernes, el director del Consorcio, Jaime Berenguer, detalló que una de las principales partidas de gasto será la de Personal, que aumenta un 3,89% y representa el 9,87% del total del presupuesto. Los pagos de cánones se reducen hasta 1.325.625 euros, alrededor del 9%, tras la finalización de la amortización de la conducción Rabasa-Fenollar.

Planta desalinizadora

Los costes energéticos corresponderán al 16,72% del presupuesto, mientras que se ha previsto una partida para posibles aportes externos de hasta seis hectómetros cúbicos de agua en 2026. Berenguer destacó que el grueso de las inversiones se destinará a instalaciones de autoconsumo, con otra parte destinada a los gastos derivados del proyecto de la futura planta desalinizadora de Benidorm.

En la misma sesión, el Consorcio aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por suministro de caudales de agua a los municipios consorciados. Asimismo se dio el visto bueno a la autorización al presidente para solicitar a la CHJ un trasvase de hasta 6 Hm³ en 2026. Por último se aprobó el convenio de colaboración con Acuamed para la explotación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio.