La Nadala, la magia de la Navidad en La Vila Joiosa

En Navidad, todo pasa por La Barbera. El conocido parque de La Vila Joiosa se convierte de nuevo este año en el epicentro de la celebración navideña con La Nadala. Hasta el 6 de enero habrá actividades para pequeños y mayores, desde atracciones infantiles, talleres, cuentacuentos, actuaciones musicales, teatro… y las visitas más esperadas: las de Papá Noel, el Cartero Real y los Reyes Magos de Oriente.

La programación navideña de La Nadala se completa con el amplio programa cultural que se desarrollará en el Teatre Auditori o los talleres que Vilamuseu ha organizado para los niños y niñas. Además, la carrera popular de San Silvestre, el 28 de diciembre, pondrá la nota deportiva a las fiestas navideñas.

Del 19 diciembre al 6 de enero, las puertas de La Nadala abrirán ininterrumpidamente todos los días a partir de las 17:00 horas. El día 20 de diciembre se representará el musical «Chispa y Micky». El día 21 de diciembre se podrá ver el musical «Gran taller de la Navidad».

El 22 de diciembre, Papá Noel llega a La Nadala después de realizar un pasacalle y se podrá visitar la Casa de Papá Noel en el parque de La Barbera. El 23 de diciembre, los más pequeños podrán visitar de nuevo la Casa de Papá Noel para entregar su carta de deseos de Navidad. En el auditorio de La Barbera se podrá ver el musical «Cuentos Mágicos». El 27 de diciembre, en el Teatre Auditori, se representará la obra «Cantajuegos. Un mundo mágico».

El 31 de diciembre, La Vila Joiosa prepara una gran celebración para pequeños y mayores para despedir el año. La Nadala abrirá sus puertas como cada día desde por la mañana y a las 12:00 horas llegará uno de los momentos más esperados: las campanadas infantiles para despedir el año en el barrio histórico. «Vermuteando» y un «tardeo» serán el preludio para la fiesta de Nochevieja que se celebrará en el barrio histórico.

El Cartero Real visitará La Vila Joiosa el 3 y 4 de enero. El día 3 de enero, el pasacalle partirá del Hospital Asilo Santa Marta a las 17:00 horas hasta La Nadala. El 3 y 4 de enero, se podrá visitar el Campamento Real en la finca de La Barbera.

El día 5 de enero se celebrará una espectacular Cabalgata a las 18:30 horas que también finalizará en los jardines de La Nadala. En La Cala, la Cabalgata se celebrará junto al Ayuntamiento de Finestrat, a las 18:00 horas.

Este año, la programación se completa con una amplia agenda cultural para mayores y pequeños en el Teatre Auditori, en la que se incluyen los conciertos de Navidad de las agrupaciones locales. Para los más pequeños, Vilamuseu ha organizado el Taller de Navidad Vilakids «Pinturas del Imperio», el 23, 26 y 30 de diciembre.