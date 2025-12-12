Visit Benidorm impulsa el turismo en 29 países y prevé un presupuesto de 1,89 millones para 2026

Benidorm sigue reforzando su posicionamiento turístico. La Fundación Visit Benidorm ha realizado en 2025 un total de 195 acciones promocionales en 29 países, alcanzando más de 82 millones de impresiones online y generando un impacto económico directo estimado en 84 millones de euros. Los datos reflejan un aumento del 8% en el número de viajeros hospedados hasta octubre.

El Patronato ha aprobado esta vez un presupuesto de casi 1,9 millones de euros para seguir potenciando la captación de turistas y la proyección del destino en 2026. Durante la reunión ordinaria del Patronato de la Fundación, se presentó un balance de las acciones de promoción turística llevadas a cabo en 87 ciudades nacionales e internacionales.

Productos y grupos

Visit Benidorm ha promovido trece productos turísticos diferenciados, incluyendo playas, gastronomía, música, naturaleza y deporte, dirigidos a nueve segmentos de mercado, con especial atención al turismo senior, familiar, de congresos, joven y LGTBIQ+.

En cuanto a los mercados emisores, España concentró la mayor parte de las acciones (66), seguida de Reino Unido (21), Alemania (15), Italia (14), Polonia (12) y Países Bajos (8). También se realizaron acciones en mercados estratégicos emergentes como Japón y Estados Unidos.

El Plan Operativo de 2025 también contempló la captación de periodistas, influencers, agentes de viajes y profesionales de diversos sectores, así como acciones relacionadas con congresos, eventos deportivos, producción audiovisual y sostenibilidad.

Impacto de 84 millones de euros

La inversión en campañas de promoción durante ese período ascendió a 600.000 euros, de los cuales 400.000 se destinaron a mercados internacionales, logrando 20.531.245 impresiones en medios físicos y más de 82,7 millones de impresiones online, con 460.275 clics generados. Estas acciones han generado aproximadamente 465.515 pernoctaciones y un impacto económico directo de 84 millones de euros.

Diecisiete millones por un día

Por otra parte, hasta octubre de 2025, Benidorm ha recibido 2,4 millones de viajeros hospedados en hoteles, apartamentos y campings, un 8% más que en 2024, según datos procedentes del INE. Además, hasta septiembre, el tránsito de turistas y excursionistas que visitaron la ciudad por un día alcanzó los 17,2 millones, un incremento del 9,5% respecto al año anterior, según datos oficiales basados en antenas de telefonía móvil.

Para 2026, el Patronato ha aprobado un presupuesto de 1.890.000 euros, destinado a continuar fortaleciendo la captación de turistas y la proyección internacional de Benidorm como destino líder en España.