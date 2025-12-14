La revista Forbes incluye a los hermanos farmacéuticos Pérez Colmenero de Benidorm entre los 50 más influyentes del país

María y Vicente Pérez Colmenero son farmacéuticos y hermanos. Acaban de entrar en la lista de las personas más influyentes en España en la prestigiosa revista Forbes por su labor divulgadora a través de las redes sociales. Los jóvenes defienden la traducción del lenguaje científico de la dermocosmética a uno más comprensible para la mayoría y a juzgar por el resultado lo están haciendo con rigor y atractivo, con 180.000 seguidores de sus consejos en redes sociales y con la visita presencial de muchos de ellos a sus farmacias.

Este dúo comunicador de Benidorm ha sido nombrado por la publicación americana Forbes como uno de los 50 farmacéuticos más influyentes del país, una lista que este año se ha inspirado en el empuje de la provincia con Irene González Orts, de Campo de Mirra; Arancha Grediaga Ballestero y Anabel Albalá Cano, las dos de Alicante; e Isabel Cardona Roselló, de Dénia.

Los farmacéuticos de Benidorm defienden su personalidad en el espaldarazo que les da su juventud que no la ven como inexperiencia ya que adquirieron destrezas muy temprano en la farmacia paterna, de donde les nace la vocación.

La comunicación les ha guiado a ambos a abrir recomendaciones en el campo de la dermocosmética y la nutrición donde tienen sendos posgrados. A partir de ahí y debido a la alta circulación de bulos sobre la piel, decidieron abrir cuentas en redes sociales para divulgar información real y con un lenguaje llano y comprensible.

Más de 180.000 seguidores

El éxito ha sido de tal tamaño que ni ellos lo esperaban. En unos meses han obtenido el seguimiento de 180.000 personas interesadas en sus consejos y explicaciones, después de invertir tiempo, constancia “y mucho aprendizaje”. ¿Por qué este éxito? Para los hermanos es cuestión de acompañamiento y criterio profesional.

“Para nosotros no se trata de vender un producto, sino de mejorar la salud a través del cuidado de la piel, entendiendo la belleza como una consecuencia del equilibrio y del bienestar. La farmacia es el espacio donde se integran ciencia, conocimiento y confianza, y donde el consejo se adapta a cada persona concreta. Ese es el valor diferencial: convertir una elección de consumo en una decisión informada y segura”.

No es “vender bien”

Por ello rechazan que estén incluidos en la lista por “vender bien” y creen que les ha correspondido por la habilidad en la experiencia. Sobre el campo en el que están especializados se oponen de plano a que la dermocosmética sea una moda. “Es entender la piel y acompañar con criterio profesional para que el paciente tome decisiones informadas y seguras. La venta es una consecuencia del buen consejo, no el objetivo”.

Pero en rigor la acumulación de seguidores y la difusión publicitaria que la creación de contenidos conlleva les ha dejado un impacto económico positivo que ellos enlazan con la confianza y la comprensión de los mensajes por parte del cliente. “Entonces el crecimiento llega de manera natural”.

Jóvenes y expertos remarcan que la dermofarmacia no es sólo cosmética sino también prevención y cuidado de la salud de la piel. “ Los protectores solares no son un producto de belleza, son una herramienta fundamental de prevención en salud. Además, muchas de las consultas más habituales tienen que ver con patologías cutáneas que afectan directamente al bienestar y a la autoestima de las personas. Las manchas, el acné o la rosácea no son solo una cuestión estética; tienen un componente clínico y emocional muy importante”.

Traducir la ciencia

La otra especialidad que divulgan conecta con la nutrición y uno de los aspectos que mejor ha funcionado es ofrecer un servicio gratuito de consultas puntuales por WhatsApp.

De nuevo hacen responsable de su “éxito” a clarificar la información científica. “Nuestro objetivo es traducir la ciencia”. Aseguran también que no venden por vender y que si tras valorar un caso ven que no es necesario ningún suplemento “se lo decimos claramente”.

“Nuestro objetivo no es que la gente tome más cosas, sino que tome solo lo que realmente necesita, a veces, el mejor consejo es no añadir nada”. Les ilusiona que su labor de divulgación sirva para que muchos seguidores de distintos puntos de España, e incluso de otros países, “aprovechan sus vacaciones para venir a conocernos en persona; nos ayuda a tomar conciencia del alcance que puede tener nuestro trabajo y hasta dónde puede llegar un consejo bien explicado”.

En cualquier caso, su actividad ha tenido distinción después de utilizar las redes como una herramienta para acercar el consejo farmacéutico a más personas, “manteniendo siempre el mismo criterio que en el mostrador de la farmacia”. En resumen, la capacidad de bajar a tierra conceptos complejos.