Los alumnos de El Secanet de La Vila contarán con más accesibilidad a los colegios del barrio

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa mejorará el camino de la partida del Secanet con una actuación que permitirá renovar el pavimento, ampliar el vial y crear nuevas aceras, reforzando así la seguridad y la accesibilidad de una vía muy transitada por vecinos, escolares y vehículos. La obra se centrará en el tramo cercano al colegio de educación especial Secanet y asciende a 47.622,38 euros.

Actualmente, este trecho del camino presenta un pavimento deteriorado, con numerosos parches y socavones, como consecuencia del deficiente estado de conservación “tras años sin actuaciones, a pesar de soportar un elevado tránsito de vehículos, tanto turismos como camiones y autobuses” según el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis.

Mejorar movilidad

El alcalde Marcos Zaragoza ha explicado que esta actuación responde a una demanda tanto del propio CEE Secanet como de los vecinos de la zona. “Vamos a actuar en esta vía que absorbe una gran cantidad de vehículos al día y donde se encuentra el CEE Secanet, con el fin de mejorar la movilidad y la accesibilidad”.

Los trabajos no solo incluirán la mejora del pavimento, sino también el entubado de acequias y la creación de aceras para facilitar la movilidad personal.

Las obras permitirán mejorar una vía en la que se ubican dos centros escolares y diversas viviendas, y que además constituye uno de los accesos al Hospital Comarcal de la Marina Baixa a través de la partida del Torres.

Durante la Navidad

El proyecto cuenta con un presupuesto de 47.622,38 euros y ha sido adjudicado a la empresa Asfaltos y Construcciones Aitana S.L. El plazo de ejecución es de un mes y la mayor parte de los trabajos se realizará durante el periodo no lectivo de Navidad.

La actuación contempla la ampliación de la plataforma del camino, para lo cual se entubará la acequia existente en el margen izquierdo y se creará una acera destinada a peatones y vecinos de la zona.

Asimismo, se abrirá una nueva puerta en la zona norte del CEE Secanet y se acondicionará el entorno para facilitar el paso de los autobuses escolares. El vial contará con una anchura de 15 metros y se renovará completamente el pavimento para eliminar las deficiencias actuales.

El alcalde destacó que esta intervención supondrá una mejora significativa en términos de seguridad vial y accesibilidad, ya que “se creará una acera, hasta ahora inexistente, que mejorará las condiciones del itinerario peatonal utilizado por vecinos y usuarios de los centros educativos”.