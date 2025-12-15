La asociación de restaurantes de Benidorm cumple 40 años con un recuerdo a sus expresidentes

Cientos de asistentes se dieron cita este pasado domingo en el aniversario de Abreca-Cobreca por sus 40 años de trayectoria en un sector tan relevante para la ciudad turística como es la hostelería. La agrupación rindió homenaje a los líderes que ha tenido a lo largo de esta extensa etapa y también destacó a populares restaurantes como es el caso del reconocido “Mariano´s”, un local visitado por oriundos y turistas por su comida y precios asequibles y una apertura inquebrantable durante 24 horas.

La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Abreca) y la Cooperativa (Cobreca) reúne unos 200 socios de un sector que en Benidorm superaba los 1.400 locales antes de la pandemia del Covid. Aun así, la agrupación lidera un segmento que es básico en la oferta turística y que este año cumple su 40 aniversario.

Expresidentes de Abreca

Abreca celebró este domingo pasado por todo lo alto su onomástica y distinguió a la mayoría de presidentes que han estado al frente de la asociación en esta larga trayectoria. En el acto celebrado en la sala de fiestas Benidorm Palace recibieron el Pin de Oro de Abreca Rafael Navarro, fundador de la asociación; Ricardo Verdesoto; Eugenio García Pérez; Manolo Pino; Antonio Pérez Teuler; Esteban Pérez Bolufer; Carlos Surian; Pablo González y Francisco Javier del Castillo, en un reconocimiento extensivo a todos aquellos que han ostentado la presidencia de la entidad, aunque no todos pudieron estar presentes en esta emotiva celebración.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, impuso el Pin de Oro a los actuales presidentes de Abreca y Cobreca respectivamente Javier del Castillo, y Pablo González, en reconocimiento a su labor al frente de ambas entidades.

Mariano’ s para todos

Durante la gala se entregaron también reconocimientos a establecimientos emblemáticos que forman parte de la historia y la memoria colectiva de la hostelería local. Por este motivo fue distinguido Mariano’s, referente generacional de la restauración en Benidorm, abierto 24 horas y símbolo de encuentro para locales y turistas.

Otro de los premios se dirigió a la Toscana, por su “trayectoria, constancia, espíritu familiar y aportación a la restauración de la ciudad”; y Heladería Sirvent, reconocida como Abreca de Honor 2025, por su legado, tradición y por haber acompañado durante décadas a generaciones de benidormenses y visitantes.

El presidente de Abreca, Javier del Castillo, destacó durante su intervención la importancia de “seguir trabajando unidos, defendiendo al sector desde el diálogo, el compromiso y la responsabilidad, sin olvidar a quienes han construido el camino recorrido”.