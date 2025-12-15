Benidorm avanza un contrato de diez años y por 250 millones de euros para la recogida de residuos y limpieza
El pliego, que cuenta con todos los informes técnicos favorables, se votará en pleno el 19 de diciembre
El Ayuntamiento de Benidorm ha dictaminado este lunes en la comisión informativa de Régimen Interior los pliegos de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, un expediente que ya cuenta con todos los informes técnicos favorables antes de pasar por el próximo pleno. El convenio tendrá una duración de 10 años y un precio de licitación de 249,7 millones de euros para todo el periodo de adjudicación.
Construcción de la base
Según se recoge en el documento, el coste del servicio de limpieza y recogida se estima en 240,9 millones de euros, a los que se añaden los algo más de 8,7 millones de euros de la construcción de la base logística, para la cual las empresas licitadoras deberán presentar un anteproyecto de obra.
Costará 25 millones al año
Sin entrar en pormenores, el futuro contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria tendrá un precio de licitación de 249,7 millones de euros por un periodo de adjudicación de 10 años; lo que implica que el coste del servicio se calcula en torno a 25 millones de euros al año.
La base logística se instalará en una parcela de 20.000 metros cuadrados cedida para este fin por la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital de la Generalitat Valenciana dentro del ámbito del PEDUI de Terra Mítica.
Tal y como se señala en la propuesta firmada por el concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro, los pliegos recogen “las directrices” dictadas en su momento por el Tribunal Administrativo Central. Además, durante el periodo de exposición pública no se han recibido alegaciones a la actualización de la estructura de costes del servicio.
