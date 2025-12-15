BenidormTeDaMás comienza perezoso con 19.000 bonos descargados, un 60% menos que el pasado año

La campaña BenidormTeDaMás para incentivar el consumo que desde hace seis años pone en marcha el Ayuntamiento de Benidorm ha comenzado con menor interés de los ciudadanos. Así en las cinco primeras horas los benidormenses se han descargado 19.000 bonos, un 60% menos que en la edición anterior que batía récords con 47.270 descargas. Los canjes en estas horas preliminares también han disminuido de unas 11.000 a los 1.159 usuarios.

Todos los años la Concejalía de Comercio que guía esta promoción de la venta comercial en Benidorm se congratula de la explosión de interés en las primeras horas de la descarga de los bonos. Esta circunstancia no se ha reproducido este año cuando de las 47.270 descargas se ha pasado a las 19.000 en las primeras horas.

Esta edición los descuentos canjeables son de 30 euros en lugar de los 50 euros habituales, que se pueden descontar en tramos de 10 euros. Debido a este hecho o que los consumidores no han querido entrar en el colapso que se produce a primeras horas, el hecho es que con las descargas ha disminuido el número de canjes que pasa de 11.000 a 1.159.

Menos comercios

Tampoco acompañan los comercios que se han adherido a la campaña que el año pasado eran del orden de 480 y que esta vez son 100 menos. No obstante los locales se pueden sumar a la iniciativa hasta el último día de la campaña que finalizar el próximo 31 de diciembre.

En todo caso en esta jornada inicial de #BenidormTeDaMás han funcionado a pleno rendimiento los puntos de atención presencial habilitados por el Ayuntamiento en las extensiones administrativas de La Cala, Beniardá Els Tolls y el Rincón de Loix, así como en el salón de actos de la misma casa consistorial.

Atención presencial

En total, 212 personas se han acercado a alguna de las extensiones administrativas para descargar sus bonos al tener dificultades informáticas para acceder a los mismos con medios propios; mientras que por las dependencias del Ayuntamiento han pasado en torno a 300 personas. También durante la mañana la centralita de atención telefónica del Consistorio ha atendido más de 160 llamadas relacionadas con el bono consumo.

Durante toda esta semana, se mantendrá la atención presencial en las extensiones administrativas en horario de 09:00 a 14:00 horas; mientras que en el Ayuntamiento el horario es de 08:00 a 15:00 horas. A partir del día 22, cualquier trámite presencial del bono consumo deberá realizarse en el punto de atención del ayuntamiento.

Los bonos consumo están dirigidos a un total de 70.547 ciudadanos empadronados en Benidorm antes del 1 de octubre y que cumplen 18 años hasta el 31 de diciembre de 2025.

Todas estas personas tienen a su disposición tres bonos de 30 euros. Cada uno de ellos se podrán utilizar como descuento en compras y consumiciones iguales o superiores a 20 euros en los establecimientos y servicios adheridos a la campaña.

Para esta sexta edición de #BenidormTeDaMás ha reservado inicialmente una partida de 1,8 millones de euros.