Las fiestas patronales de Altea 2026 en honor al Cristo del Sagrario ya tienen reinas mayor e infantil

Las fiestas patronales de Altea 2026, que se celebrarán del 25 al 29 de septiembre en honor al Cristo del Sagrario, ya tienen reinas mayor e infantil. La joven de 18 años, Mar García Muet, y la niña de 10 años, Carmen Ruano Terol, fueron elegidas reinas de las fiestas en un entrañable acto que tuvo lugar el pasado domingo por la tarde-noche en el Palau Altea ante más de 500 personas. Al cargo de reinas mayor e infantil se presentaron, respectivamente, diecisiete adolescentes de 14 a 18 años de edad, y cinco niñas de 9 y 10 años, y el azar quiso que saliesen las elegidas tras sacar sus antecesoras en el cargo, las reinas mayor e infantil de 2025 Iraya Molina Ivorra y Noelia Romera Orozco, sendas bolas con su nombre en el interior que previamente habían sido depositadas en un recipiente ubicado en el escenario para cada candidatura y en el que las niñas y jóvenes habían introducido su propia papeleta.

El coliseo se llenó de un público expectante por ver quienes saldrían elegidas reina mayor e infantil de entre las 17 adolescentes y 5 niñas que se habían presentado a la llamada de la comisión de fiestas del Cristo del Sagrario 2026 formada por 50 miembros, de los que Alberto Giulianotti y Vigela Lloret son los clavarios; y Juan Martí y Ángela Morató, los clavarios de honor.

El acto fue conducido y presentado por el mayoral Joan Borja, actual director de la cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, quien afirmó que con la gala de presentación de las damas y la elección de las reinas, la comisión de fiestas celebraba así su primer acto oficial “como punto de partida de una aventura en donde fiesta es ilusión, pasión, pueblo, tradición, alegría, emoción, música, celebración, pólvora, conmemoración, sentimiento, exaltación, luz, imaginación, hermandad, seducción, fe, afirmación, identidad, liberación, euforia, colaboración, alegría… Y muchas cosas más”.

Antes de presentar a las damas y damitas, la clavaria de honor destacó que el acto “lo hemos organizado con mucha ilusión. Pero sin la ayuda de los mayorales, nada de esto hubiera sido posible”.

Ángela Morató agradeció a los clavarios Alberto y Vigela “vuestra confianza depositada en nosotros para asumir este cargo tan significativo”, y afirmó que “el Cristo siempre ha estado presente en nuestras familias y en nuestras vidas. Le dijimos sí en el 97, y le hemos vuelto a decir sí con la misma devoción y humildad”, aseveró.

Finalmente dijo de las niñas y jóvenes que iban a presentarse en un instante que “son encantadoras, generosas, llenas de luz por dentro y por fuera. Ellas aportarán alegría frescura e ilusión a nuestras fiestas. Y les felicito por formar parte de nosotros”.

La reina infantil de las fiestas patronales de Altea 2026, Carmen Ruano, llora tras conocer que ha sido elegida en el cargo. Junto a ella, los clavarios de honor, Angela Motrato y Juan Marti / INFORMACIÓN

La damas y la elección de reinas

Y llegó el momento esperado por todos. De cada dama mayor e infantil se proyectó un vídeo al fondo del escenario en donde se presentaban con su nombre, edad, estudios y aficiones para, después, subir al escenario a depositar su candidatura y recibir una flor de manos de las clavarias. En primer lugar lo hicieron las damas infantiles Blanca Llinares Giner, Carla Batista García, Carmen Ruano Terol, Joana Expósito Muñoz y Nora Pérez Artero. Y acto seguido subieron las damas mayores Alba Escobar Redondo, Ana Esquerdo Moltó, Emma Alós García, Inés Devesa Davó, Julia Valera Llopis, Lola Cortés Doménech, Malena Pérez Moya, Mar García Mulet, María Borja Cortés, María Gomis Nadal, María Lloret Gregori, María Serrat Zaragozí, Marta Zaragozí Lausin, Mireia Juárez Soria, Naiara Llorens Seva, Paula Martínez Iñarrea y Sofia Halvorsen Berenguer.

De sacar la papeleta que designaría a las reinas de las fiestas de 2026 se encargaron la reinas infantil y mayor de 2025 Noelia Romera Orozco e Iraya Molina Ivorra, quienes leyeron el nombre de sus sucesoras en el cargo: Carmen Ruano Terol (10 años), estudiante de 5º de Primaria, como reina infantil; y Mar García Mulet (18 años), estudiante de Económicas en la Universidad de València, como reina mayor. El resto de niñas y jóvenes formarán parte de la corte de honor de cada reina.

El acto lo clausuró la clavaria Vigela Lloret afirmando que “hay noches que no se olvidan… y esta, para toda la comisión de las Fiestas Patronales del Santísimo Cristo del Sagrario 2026, será una de ellas. Una noche llena de emociones, de nervios, de ilusión… una noche que, estamos seguros, muchos de nosotros guardaremos por siempre jamás. Sobre todo vosotras, nuestras 17 jóvenes y 5 niñas a quienes hoy vemos tan radiantes de alegría”.

A ellas, Lloret les dijo que “Alberto y yo, junto con toda nuestra comisión del Santísimo Cristo, queremos empezar dándoos las gracias por estar aquí y haber compartido con nosotros este momento tan importante. Damos una enhorabuena muy sincera a nuestras reinas y damas de las Fiestas Mayores. Sois la imagen más bonita de la fiesta, la ilusión y la luz que da sentido a todo lo que hacemos. Nuestra comisión, formada por 50 mayorales, se siente profundamente orgullosa y feliz de poder vivir este año con vosotros. ¡Enhorabuena a todas!”.

Foto de familia de la comisión de las fiestas patronales de Altea 2026 junto a las reinas mayor e infantil y sus damas de honor / INFORMACIÓN

Fiesta, tradición y fe

En su parlamento, Vigela Lloret manifestó que “para nosotros, el Santísimo Cristo del Sagrario representa tres cosas inseparables: fiesta, tradición y fe. No sabríamos decir en qué orden, porque todas nacen del mismo lugar: del corazón. Es fiesta porque el Cristo es celebración y es vida. Es salir a la calle, reencontrarnos como pueblo y compartir música, risas y abrazos. Es hermandad con nuestros hermanos moros y cristianos que durante unos días llenamos las calles de alegría. San Blai y el Santísimo Cristo de la mano, nos hacen disfrutar y sentir en todo el pueblo. Es una fiesta de agradecimiento en la vida, en nuestra tierra y a nuestra gente, y también de acogida a todas las personas que vienen de fuera a celebrar con nosotros”.

Sobre la tradición, aseveró que lo es “porque en todas las casas de Altea el Santísimo Cristo tiene su lugar. Un lugar especial, pleno de respeto y aprecio. Es raíz. Es historia. Es sentimiento”.

Y en cuanto a la fe, afirmó que lo es “porque cuando la vida nos va bien, bailamos y celebramos… pero muchas veces olvidamos que, por encima de todos nosotros, hay alguien que nos cuida y nos quiere. Y cuando la vida aprieta, cuando las cosas no van cómo querríamos, es a Él a quienes acudimos. Y esto es la fe”.