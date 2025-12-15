Indignación entre los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm por la instalación de parquímetros

Los vecinos de Colonia Madrid de Benidorm no hablan de otro tema. La reciente instalación de parquímetros ha alterado al barrio en un tema clave como es el aparcamiento, con la puesta en vigor de zonas naranja y verde para los usuarios no empadronados con el empeño por el Ayuntamiento de dotar de rotación y espacio a los visitantes o consumidores. Mientras tanto, los residentes lo ven como una “zona azul encubierta”.

El Ayuntamiento ha dispuesto un total de seis parquímetros, cuatro en zona verde y dos en naranja, incluidos en un plan relacionado con la plataforma de gestión y señalización que asciende a 362.758 euros.

“No cambiará las ventajas”

La disposición de las máquinas ha perturbado el ánimo de los habitantes de este barrio, de clase trabajadora y que usa su vehículo como medio utilitario. Hace unos días la zona amaneció con los parquímetros instalados y con un cartel que les acompañaba que dice:”la instalación de estos parquímetros no cambiará las ventajas de estacionamiento gratuito para los residentes, tanto ahora como en el futuro”.

Estos carteles y las máquinas han hecho estallar al vecindario que considera que se les toma por tontos con estas afirmaciones. Uno de ellos, Luis, piensa que todo es “un timo”, “es una zona azul encubierta”.

Y es que los citados carteles fueron adheridos por el Consistorio para intentar calmar los ánimos de los vecinos que protestaron al ver que los aparcamientos iban a correr peligro.

Zona verde y naranja

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, explica que la imposición de las zonas verde y naranja controladas no va a alterar la disponibilidad para los residentes, que seguirán aparcando gratis. Y que estas áreas controladas se dividen en verde, para el usuario que viene de fuera y tendrá que comprar un tique; y la naranja, para los usuarios que vengan a hacer sus gestiones o compras a Benidorm. “Los empadronados tendrán el aparcamiento totalmente gratis”, afirma Muñoz.

Pero no es esta la cuestión que ha hecho saltar las alarmas en el barrio. Según Marina, que lleva toda la vida viviendo en estas calles hay mucha dificultad para encontrar aparcamiento en esta zona tan densamente poblada y con escasos parkings subterráneos en los edificios.

“Ahora no va a ser difícil, será imposible aparcar; si hasta ahora teníamos que acercarnos al recinto ferial ahora no sé dónde vamos a buscar una plaza”. Los residentes pueden aparcar en el barrio hasta diez días seguidos sin ser sancionados, pero cuando llega el límite tienen que buscar otra opción.

Son un total de diez los parquímetros instalados en el barrio y las calles cercanas. / INFORMACIÓN

Miedo a identificarse

Otro de los vecinos que ni siquiera quiere dar su nombre- y es que la constatación de que nadie quiere ser identificado protestando fuera de las tertulias de bar es una circunstancia común a todos- reitera que “el PP nos vendió en sus mítines electorales que esta zona sería siempre para residentes, pero no han cumplido. Dicen en sus carteles que ‘no cambiarán las ventajas’ a ver si se enteran de que no somos tontos, lo que cambia es que no tendremos el mismo número de posibilidades de aparcar”.

La nueva puesta en marcha suma 29 parquímetros en toda la ciudad que incluyen los seis en Colonia Madrid más dos en Mercasa y otros dos en la calle Callosa d`En Sarrià, zona de confluencia del barrio inconforme con esta medida.

La propuesta municipal siempre se escuda en la oportunidad de rotación de los aparcamientos para dar cabida a la demanda de ciudadanos y visitantes, pero eso no es excusa para que el barrio se sienta abandonado. Los vecinos también se sienten molestos con la oposición del PSOE en el Ayuntamiento al que cuestionan si están de acuerdo con estas acciones “porque no se pronuncia”.

La contestación del concejal de Movilidad se ha ceñido a explicar el funcionamiento del sistema asegurando que los no residentes podrán estacionar puntualmente cuando acrediten consumo en los establecimientos hasta un máximo de tres horas en zona naranja, por compras de entre 5 euros como mínimo para una hora; de 10 para dos horas; y de 15 para tres.