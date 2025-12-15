Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE de Benidorm critica el bloqueo en la reforma de Emilio Ortuño tras años de promesas incumplidas

Los socialistas califican el proyecto como “otro fantasma” del gobierno del alcalde mientras vecinos y comercios esperan soluciones

Vía Emilio Ortuño, cuya ausencia de renovación denuncia el PSOE.

Vía Emilio Ortuño, cuya ausencia de renovación denuncia el PSOE. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a poner de manifiesto la parálisis del proyecto de remodelación de la Vía Emilio Ortuño, una actuación anunciada hace más de cuatro años que continúa sin avances. Desde el PSOE lamentan que el alcalde, Toni Pérez, mantenga esta reforma “olvidada en un cajón”, a pesar de tratarse de una obra muy demandada por vecinos y comerciantes de una de las arterias más céntricas de Benidorm.

La portavoz socialista Cristina Escoda fundamenta sus críticas en que la renovación de la calle fue anunciada por el gobierno local popular como una transformación integral y una renovación de las conducciones hídricas con cargo al fondo de la concesionaria Hidraqua.

Incidencias con la obra

Los anuncios para la transformación de la vía Emilio Ortuño no se han plasmado aún en proyecto alguno por lo que la edil culpa al alcalde Toni Pérez como ejemplo de una “nefasta gestión”, ya que “anunciaron la obra en 2021, intentaron licitarla en 2022 y, tras quedar desierta, no han vuelto a mover un solo dedo”, ha afirmado Escoda.

La concejala ha remarcado que es “vergonzoso” que una calle tan céntrica, por la que pasan muchos residentes y turistas a diario, se encuentre en estas condiciones. “Toni Pérez llega tarde y mal a todo. Nos venden una ciudad verde y sostenible en los titulares, pero la realidad a pie de calle es de abandono y falta de mantenimiento”, ha añadido.

Proyecto en el cajón

Por último, desde el Grupo Socialista han exigido al equipo de Gobierno que deje de dilatar la situación y aclare de inmediato si existe voluntad real de llevar a cabo este proyecto o si, por el contrario, “van a seguir engañando a los vecinos y negocios de la zona”.

La portavoz vuelve a incidir en relación a esta deficiencia que “Benidorm no se merece un alcalde a tiempo parcial más preocupado de sus fotos y viajes que de cumplir con sus compromisos”. Y por ello su grupo exige que “saquen el proyecto del cajón, lo actualicen si es necesario y que se licite la obra cuanto antes. No es de recibo que la ciudadanía esté sufriendo las consecuencias de la desidia de un gobierno agotado y sin ideas”.

Los profesores con ansiedad se disparan en Alicante

El PSOE de Benidorm critica el bloqueo en la reforma de Emilio Ortuño tras años de promesas incumplidas

BenidormTeDaMás comienza perezoso con 19.000 bonos descargados, un 60% menos que el pasado año

La asociación de restaurantes de Benidorm cumple 40 años con un recuerdo a sus expresidentes

Sanidad detecta 28 enfermedades raras en recién nacidos tras incorporar cinco más al cribado neonatal

Los alumnos de El Secanet de La Vila contarán con más accesibilidad a los colegios del barrio

Tesoros de la edad del hielo a vista de pájaro en Alicante

La Aemet reactiva en Alicante la alerta amarilla por lluvias y tormentas para mañana

