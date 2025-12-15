El PSOE de Benidorm critica el bloqueo en la reforma de Emilio Ortuño tras años de promesas incumplidas

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a poner de manifiesto la parálisis del proyecto de remodelación de la Vía Emilio Ortuño, una actuación anunciada hace más de cuatro años que continúa sin avances. Desde el PSOE lamentan que el alcalde, Toni Pérez, mantenga esta reforma “olvidada en un cajón”, a pesar de tratarse de una obra muy demandada por vecinos y comerciantes de una de las arterias más céntricas de Benidorm.

La portavoz socialista Cristina Escoda fundamenta sus críticas en que la renovación de la calle fue anunciada por el gobierno local popular como una transformación integral y una renovación de las conducciones hídricas con cargo al fondo de la concesionaria Hidraqua.

Incidencias con la obra

Los anuncios para la transformación de la vía Emilio Ortuño no se han plasmado aún en proyecto alguno por lo que la edil culpa al alcalde Toni Pérez como ejemplo de una “nefasta gestión”, ya que “anunciaron la obra en 2021, intentaron licitarla en 2022 y, tras quedar desierta, no han vuelto a mover un solo dedo”, ha afirmado Escoda.

La concejala ha remarcado que es “vergonzoso” que una calle tan céntrica, por la que pasan muchos residentes y turistas a diario, se encuentre en estas condiciones. “Toni Pérez llega tarde y mal a todo. Nos venden una ciudad verde y sostenible en los titulares, pero la realidad a pie de calle es de abandono y falta de mantenimiento”, ha añadido.

Proyecto en el cajón

Por último, desde el Grupo Socialista han exigido al equipo de Gobierno que deje de dilatar la situación y aclare de inmediato si existe voluntad real de llevar a cabo este proyecto o si, por el contrario, “van a seguir engañando a los vecinos y negocios de la zona”.

La portavoz vuelve a incidir en relación a esta deficiencia que “Benidorm no se merece un alcalde a tiempo parcial más preocupado de sus fotos y viajes que de cumplir con sus compromisos”. Y por ello su grupo exige que “saquen el proyecto del cajón, lo actualicen si es necesario y que se licite la obra cuanto antes. No es de recibo que la ciudadanía esté sufriendo las consecuencias de la desidia de un gobierno agotado y sin ideas”.