Benidorm inmortaliza a tres ciudadanos dando nombre a una calle y dos espacios de la ciudad

Tres nombres para recordar. A partir de ahora estas tres personas vinculadas a la cotidianidad de Benidorm formarán parte del callejero o de los edificios según propuesta de la junta de portavoces del Ayuntamiento. Jaume Antón y Rafael Doménech por su aportación a la música y José Antonio Añón en relación con el asociacionismo juvenil serán ya inmortales en Benidorm.

A partir de ahora una calle de la ciudad -aún se desconoce qué vía- se denominará “calle de Jaume Antón Grau”, fallecido el pasado 2023, como reconocimiento a su labor durante los veinte años que presidió la Unión Musical y por su impulso a la música, la cultura local y la educación musical de muchos benidormenses.

Igualmente, se ha acordado que el actual auditorio del Centro Cultural de Benidorm pasará a llamarse “Auditorio Rafael Doménech Pardo”, en homenaje a quien durante 30 años fue director de la Unión Musical de Benidorm y es autor de composiciones tan populares como el pasodoble “Fiesta en Benidorm”, himno oficial de las Festes Majors Patronals.

Y, por último, que el albergue del Parc de la Séquia Mare obtenga la denominación de “Albergue Juvenil José Antonio Añón”, en homenaje póstumo a uno de los fundadores del Grupo Scout Horizontes de Benidorm, quien fuera el primer jefe de grupo a lo largo de veinte años, desde su fundación en 1978 hasta su fallecimiento en el año 1998.

Antón, presidente de la Unión Musical

Jaume Antón Grau (23 de mayo de 1944 / 4 de febrero de 2023) accedió a la presidencia de la Unión Musical de Benidorm el 14 de febrero de 1984, con la misión de consolidar el proyecto del anterior presidente y del director Rafael Doménech Pardo. Ese mismo año la Unión ganó el primer premio del Certamen Internacional de Música de Altea.

Al margen de las numerosas acciones de tipo socio-musical que se efectuaron bajo su presidencia, hay que recordar que bajo su mandato la Unión Musical incorporó a unos doscientos músicos a la banda sinfónica y más de mil pasaron por la escuela de música de la entidad. El Consistorio ya le distinguió en 1995 con la Medalla Corporativa Municipal.

El director

Camino muy parejo ha seguido otro de los elegidos para nominación con inmersión en la música pero en el terreno de la composición. Se trata del reconocido Rafael Doménech Pardo

Nacido en Anna (Valencia) en 1942, inicia sus estudios musicales con el maestro Vicente Marín, destacando desde bien joven como saxofonista, instrumento del cual más tarde obtuvo el título de profesor con las máximas calificaciones.

En diciembre de 1976, Doménech Pardo se hace cargo de la dirección de la Unión Musical de Benidorm y de su Escuela de Música y agrega por primera vez instrumentos de cuerda a la banda sinfónica, así como también crea la banda juvenil.

Como compositor, es autor de más de cuarenta obras de distinto género, entre ellas "Fiesta en Benidorm", pasodoble dedicado por don Rafael a los músicos de la Unión Musical y estrenado en 1978, que desde 2018 es el himno oficial de las Festes Majors Patronals de Benidorm.

Además, se le concedió la Distinción Cultural Ciudad de Benidorm, el 9 de octubre de 2015.

“Scout Horizontes”

En otra actividad destacó el tercer homenajeado, José Antonio Añón Ramón, natural de Onteniente y residente en Benidorm desde 1971, fue una de las personas que fundó el Grupo Scout Horizontes de Benidorm en 1978 y su primer Jefe del grupo hasta 1998, cuando falleció con tan solo 58 años.

Durante su camino como jefe de grupo, el Grupo Scout Horizontes formó y educó a decenas de niños y jóvenes de Benidorm, a quienes inculcó los valores del escultismo, el amor por la naturaleza y el empeño por construir un mundo mejor.

Hoy en día el grupo está a punto de cumplir medio siglo de historia y con más de un centenar de miembros activos en la actualidad. El 28 de septiembre de 2019, José Antonio Añón recibió a título póstumo la Medalla de Plata al Mérito Scout.