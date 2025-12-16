El grupo municipal del PP de Altea afirma que el gobierno local ha tenido una gestión negativa en 2025

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Altea ha “disparado” este martes toda su artillería política contra el gobierno local formado por la coalición entre Compromis y el PSOE afirmando que su gestión durante 2025 “ha sido claramente negativa para el municipio. Un año marcado por la falta de planificación en el que el alcalde Diego Zaragozí, con su equipo de gobierno, ha optado por la vía fácil: subir impuestos y tasas municipales reflejados en el sablazo del IBI con una subida del 40 por ciento y la subida de la tasa de basuras, plusvalía, etc. que han supuesto un mayor esfuerzo para las familias, los autónomos y los pequeños comercios sin que los vecinos vean mejoras reales en los servicios públicos”.

La portavoz popular, Rocío Gómez, ha comparecido ante los medios, acompañada por otros cuatro concejales de su grupo, un día antes del tradicional “desayuno informativo” que tiene convocado el equipo de gobierno para, en estas fechas navideñas, hacer balance del presente año y anunciar lo más importante que se llevará a término en el siguiente. Nunca antes lo había hecho.

Rocío Gómez ha indicado que el alcalde “ha realizado la mayor subida de impuestos de la historia de Altea” y ha aseverado que Diego Zaragozí “se ha ganado un suspenso tras un año marcado por la falta de planificación, la mala gestión y la subida generalizada de impuestos y tasas municipales”.

Asimismo, Gómez ha denunciado que en el Ayuntamiento de Altea “hay graves problemas administrativos”, pues los expedientes “están mal tramitados y con retrasos injustificados”, además de que “tenemos obras inacabadas y proyectos anunciados que no llegan a ejecutarse, generando inseguridad jurídica y una clara sensación de abandono en distintos barrios del municipio”.

Abandono de los mayores y los jóvenes

Por otro lado, la portavoz popular ha denunciado “el abandono de los mayores, el incumplimiento del plan de barrios que afecta a 24 edificios y el fracaso del Plan Parcial de Bellas Artes, que ha caducado por sentencia judicial, agravando con ello el problema de la falta de vivienda en Altea para los jóvenes”.

Al respecto, Gómez ha manifestado que “el Centro Social de nuestros mayores está totalmente abandonado y desahuciado. Se creó para ellos y ahora se ha convertido en oficinas municipales. Al menos, después de mucho insistirhemos logrado que liciten la cafetería, pero eso no es suficiente”. Ha añadido que existe “un incumplimiento en el plan de barrios. Este plan vence el 1 de junio de 2026 y aún no se ha comenzado a reparar ninguno de los 24 edificios que forman parte de él. Se crearon grandes expectativas a los vecinos afectados, y a día de hoy todavía nada tangible, esperamos que se acelere el proceso y no haya que devolver la subvención que nos llega desde Europa”. Y sobre el Plan Parcial de Bellas Artes, lo ha calificado como “otro fiasco desde que gobierna Compromís”, pues “en su primera legislatura lo paralizaron, en la segunda hicieron como que querían que avanzara, pero solo fue de boquilla. Y ahora, en esta legislatura, el plan ha caducado por sentencia, lo que representa un grave problema, especialmente para nuestros jóvenes. En Altea, existe un problema de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y necesitamos que Bellas Artes avance para abordar esta situación”.

Rocio Gomez, portavoz del grupo municipal popular de Altea / Diego Coello Calvo

Falta de mantenimiento en parques y zonas verdes

Otro de los aspectos más criticados por la portavoz popular ha sido que “a pesar del incremento de la presión fiscal, existe una flagrante falta de mantenimiento de parques, zonas verdes e infraestructuras públicas, así como la deficiente limpieza viaria. Una situación generalizada que está provocando problemas de salubridad como la proliferación de ratas en los parques”.

Ante dicha “falta de mantenimiento”, Rocío Gómez ha añadido que “se suma la gestión de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal (EPDM), con contrataciones a dedo de amigos y familiares, como es el caso de su gerente que fue portavoz municipal del PSOE, y con alquileres prorrogados dos años más de las naves de la EPDM a un ex candidato de Compromís a pesar de las promesas electorales realizadas por Compromís al final de la pasada legislatura, cuando anunciaron que el Ayuntamiento adquiría las instalaciones de la Cooperativa Agrícola para ubicar allí a la Empresa Pública ahorrando con ello al municipio 72.000 euros más IVA del alquiler de las naves. A día de hoy no hay proyecto ni fechas que sepamos para el traslado de la EPDM, ni para todo lo prometido en la extinguida Cooperativa Agrícola que Compromís dejó desaparecer”, ha apostillado la portavoz popular.

Por otro lado, en el ámbito político, la portavoz del Partido Popular ha denunciado que por parte del gobierno local “hay falta de diálogo y participación ciudadana. Los consejos locales sectoriales se convocan tarde o de forma deficiente, y el gobierno municipal ignora órganos como los consejos de Urbanismo, Salud o Medio Ambiente. Además, la participación ciudadana que tanto prometieron ha quedado en mera propaganda”. Y ha añadido que en cuanto a la forma de gobernar, “el alcalde ha demostrado una falta de transparencia preocupante. Actúa en los plenos como un mero moderador y en las decisiones importantes no cuenta con la oposición, a pesar de que representamos a una gran parte importante del electorado, ni con los vecinos afectados en cada ocasión. Los plenos municipales se han convertido, en demasiadas ocasiones, en espacios de tensión en lugar de debate constructivo”, ha apostillado.

Grave pérdida de oportunidades

Rocío Gómez ha remarcado que “es especialmente grave la pérdida de oportunidades para Altea, como el Centro de Día Comarcal que se ha perdido por una mala gestión municipal, así como el estancamiento de proyectos sociales y de infraestructuras fundamentales para el municipio”.

Ante ello, Gómez ha asegurado que desde el PP “seguiremos ejerciendo una oposición firme, responsable y constructiva, presentando propuestas en materia de vivienda, movilidad, protección del casco antiguo, conciliación familiar, deporte, aparcamientos y servicios públicos” pues Altea “merece una gestión más eficaz, cercana y transparente. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que ese cambio llegue”, ha indicado.

Por otro lado, Rocío Gómez ha destacado que “en materia de inversiones han llegado a Altea fondos de la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana, pero tienen mala ejecución con obras que presentan deficiencias, retrasos o paralizaciones como la avenida Comunidad Valenciana, el paseo marítimo o la calle Pont de Montcau, al igual que también hay un gran despilfarro con proyectos fallidos como los parkings inteligentes que siguen sin funcionar”.

Y finalmente, la portavoz popular ha advertido que en la próxima aprobación de la cuenta general “se reflejan más de 1,4 millones de euros adjudicados sin contrato, una práctica que consideramos inaceptable y que es la forma continua de gestionar de Diego Zaragozí. Eso lo denunciaremos en el próximo pleno”, ha aseverado.