La música también fue protagonista de la Navidad en el Gran Hotel Bali

El 14 de diciembre, el Auditorio Palacio de Cristal del Gran Hotel Bali acogió un emotivo concierto a cargo de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Piedad, en un ambiente cargado de solidaridad y espíritu navideño.

Un evento abierto al público con un claro carácter solidario, en el que los asistentes colaboraron con la donación de juguetes para hacer la Navidad un poco más bonita a quienes más lo necesitan.

Desde la organización quieren felicitar públicamente a Joaquín Pérez Crespo, presidente del Grupo Bali, a quien se le hizo entrega de una medalla honorífica en reconocimiento a su intachable trayectoria profesional, su liderazgo y su visión, que han sido clave para convertir al Gran Hotel Bali en un referente internacional y en el hotel más alto de Europa.

Asimismo, expresan su agradecimiento a Manuel Simó Lópezpor su diligencia en la organización de este evento, así como a José Antonio González Mayor, Melissa Mosquera Solís, Anthon MORTENSENy Jeronimo Llinares Cano, cuyo compromiso y colaboración han sido fundamentales para el éxito de esta cita.