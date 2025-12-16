La Nucia avanza para dotar al municipio de agua potable “sin cortes” con la construcción del nuevo depósito

Las obras del depósito de agua potable de La Nucia han comenzado con la cimentación y la estructura, con una base que ha necesitado de 800 metros cúbicos de hormigón. Esta construcción mejorará el acceso de los nucieros al agua y supone la actualización de la dispensación hídrica que hasta ahora se efectuaba con un tanque construido en los años 80.

Este depósito tendrá una capacidad de 7.000 metros cúbicos y supone una inversión de 1,3 millones de euros. Estará finalizado en el mes de mayo de 2026 y está situado en el Tossal de Rotes muy cerca del actual depósito general del Tossal y del Instituto.

Las obras del nuevo Depósito de la Red de Agua Potable de La Nucia incluyen la renovación de la red de tuberías de toma de captación de agua potable del Consorcio, tras pasar por la Planta Potabilizadora de La Nucia.

Al inicio de ejecución de la infraestructura han acudido el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, y los concejales Sergio Villalba y Miguel Ángel Ivorra.

El objeto de la construcción de este nuevo depósito es mejorar la red de abastecimiento de agua potable del municipio, ya que el anterior depósito general de agua data de 1983, así como la sustitución de las tuberías de conexión. Con esta infraestructura se garantiza el correcto suministro de agua a la red actual y también la preparación para eventuales episodios de crecida de aguas.

“Depósito estratégico”

“El crecimiento de La Nucia debe ir en paralelo al crecimiento de infraestructuras para prestar el mejor servicio, en este caso del suministro de agua potable a nuestros vecinos y vecinas. Por ello podíamos decir que este depósito es estratégico, ya que tiene una capacidad de 7.000 metros cúbicos y además tiene dos vasos independientes, lo que permite realizar tareas de limpieza y reparación sin alterar el suministro de agua al municipio”, explicó Cano.

El actual depósito general tiene una capacidad de 6.000 metros cúbicos y sólo tiene un vaso, por lo que hay que cortar el suministro cuando se acometen tareas de mantenimiento.

El primer edil resaltó la envergadura de esta obra de cimentación de la losa del fondo que tiene una planta de 1.300 metros cuadrados y que “se ha tenido que realizar en un día, para que no hubiera problemas en las juntas”.

En total se han vertido 800 metros cúbicos de hormigón, para lo cual se han necesitado 90 camiones que abastecían las bombas durante todo el día. “Una obra pública coordinada y espectacular” comentó Cano.

Nuevo depósito

El nuevo depósito de agua de La Nucía es rectangular, de hormigón armado y constará de dos vasos independientes de 3.500 metros cúbicos cada uno. Estas obras también han incluido la renovación de las tuberías de suministro de agua a los dos depósitos desde la planta potabilizadora con 1.600 metros de tuberías.

El tanque se está construyendo en el Tossal de Rotes y el acceso se hace desde la rotonda del Polígono Industrial, por el mismo camino que al actual depósito general, que será totalmente renovado.